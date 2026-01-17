Deglur Crime : देगलूरच्या सुभाष नगरमध्ये चोरीचा प्रयत्न; शेजाऱ्यांच्या घराला कड्या लावून चोरट्याचा धुमाकूळ!

देगलूर : शहरातील भक्तापूर रोड परिसरातील सुभाष नगर मधील एका सेवानिवृत्त शिक्षकाच्या घरी किरायाने राहणाऱ्यांचे घर शुक्रवारी ता. १६ च्या मध्यरात्री चोरट्याने फोडले. मात्र त्याच्या हाती काही लागले की नाही हे मात्र पुढे आलेले नाही .चोरी करताना त्याने शेजारील घराला बाहेरून कडी लावून दुसऱ्या मळ्यावर जाण्याचा प्रयत्न केला .ही घटनाही सीसीटीव्ही मध्ये कैद झाली आहे. या घटनेने शहरात खळबळ उडाली असून सध्या संक्रातीच्या सणानिमित्त महिलांच्या वाण देवाणघेवाणीचा कार्यक्रम सुरू असल्याने सायंकाळी महिला घराबाहेर पडत असल्याने त्यांच्यात भीतीयुक्त वातावरण निर्माण झाले आहे ..भक्तापुर रोडवरील गणपती मंदिरा शेजारी थडीसावळी येथील निवृत्त शिक्षक दिवंगत मुद्धिराज यांचे निवासस्थान आहे. त्यांच्याकडे तालुक्यातील मुजळगा येथील भाडेकरू मुलांच्या शिक्षणासाठी वास्तव्यास आहेत. ते कांही कामानिमित्त बाहेरगावी गेले होते. ही संधी साधून चोरट्याने शुक्रवारी ता.१६ च्या मध्यरात्री त्यांच्या घराचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला , त्याच्या हाती काही लागली की नाही हे अद्याप समोर आले नसले तरी चोरट्याने चोरी करताना शेजारील घराला बाहेरून कडी लावून घेतली होती..Crime News Pune : कढीपत्त्याच्या जुड्यांवरून राडा! थेऊर फाटा परिसरात भाजी विक्रेत्याला टोळक्याकडून बेदम मारहाण.त्यानंतर तो वरच्या माळ्यावर गेल्याचे सीसीटीव्ही मध्ये कैद झाले आहे. चोरट्या जवळ कुलूप तोडण्याचे हत्यार असल्याचे सीसीटीव्ही मध्ये दिसून येत आहे. आजूबाजूच्या नागरिकांचा आवाज ऐकून चोरटा पसार झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. भाडेकरू शनिवारी ता.१७ रोजी दुपारी बाहेरगावावरून परत आल्यानंतर त्यांना हा प्रकार उघडकीस आला. देगलूर पोलिसांनी घटनास्थळाला भेट देऊन पाहणी केली. .सीसीटीव्ही मध्ये कैद झालेल्या संशयीतास पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून त्याची कसून चौकशी करण्यात येत आहे. मात्र संबंधितांनी तक्रार दिली नसल्यामुळे अद्याप या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. संशयीताची खात्तरजमा केल्यानंतर त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे पोलीस निरीक्षक मारुती मुंडे यांनी सकाळशी बोलताना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.