Deglur Lightning Strike : वीज कोसळून गोठ्याला आग; २२ शेळ्या, १५ पिल्ले व २० कोंबड्यांचा मृत्यू, शेतकऱ्याचे आठ लाखांहून अधिक नुकसान

देगलूर - तालुक्यात गुरुवारी (ता. ४) झालेल्या मेघगर्जनेसह पावसादरम्यान भोकसखेडा शिवारात वीज कोसळून शेळीपालनासाठी उभारलेल्या गोठ्याला भीषण आग लागली. या दुर्घटनेत २२ शेळ्या, १५ शेळींची पिल्ले, २० कोंबड्या, २० क्विंटल आद्रक तसेच ठिबक सिंचन साहित्य व अन्य शेतीची अवजारे जळून खाक झाली. या आगीत शेतकरी हनुमंत शामराव डाकोरे यांचे सुमारे आठ लाख रुपयांहून अधिक नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज महसूल विभागाने व्यक्त केला आहे..मुखेड तालुक्यातील सांगवी भादेव येथील रहिवासी हाणमंत शामराव डाकोरे यांची देगलूर तालुक्यातील भोकसखेडा शिवारात शेती आहे. शेतीसोबत त्यांनी बंदिस्त शेळीपालनाचा व्यवसाय सुरू केला असून त्यासाठी पत्र्याचे शेड उभारले होते. गुरुवारी दुपारच्या सुमारास परिसरात अचानक मेघगर्जनेसह जोरदार पाऊस सुरू झाला. याच वेळी शेडवर वीज कोसळल्याने क्षणार्धात आग भडकली..आगीचे स्वरूप इतके तीव्र होते की, गोठ्यातील २२ शेळ्या व १५ पिल्लांना बाहेर काढण्याची संधीच मिळाली नाही. त्याचबरोबर शेडमध्ये साठवून ठेवलेले २० क्विंटल आद्रक , २० कोंबड्या, ठिबक सिंचनाच्या साहित्याचा काही भाग तसेच विविध शेती उपयोगी अवजारे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. काही वेळातच संपूर्ण शेड जळून खाक झाले..घटनेची माहिती मिळताच महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तलाठी सुचिता कोणेरे यांनी पंचनामा करून नुकसानीचा प्राथमिक अहवाल तयार केला. या दुर्घटनेमुळे डाकोरे कुटुंबास मोठा आर्थिक फटका बसला असून शेळीपालनाचा प्रमुख आधारच नष्ट झाला आहे. अवकाळी पावसासोबत झालेल्या विजेच्या कडकडाटामुळे तालुक्यातील अनेक भागांमध्ये भाजीपाला व फळबागांचेही नुकसान झाल्याची माहिती समोर येत आहे. भोकसखेडा येथील पीडित शेतकऱ्यास तातडीने आर्थिक मदत देऊन पुनर्वसन करावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.