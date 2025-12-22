मराठवाडा

Nanded Election : देगलूर नगरपालिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा झेंडा; नगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विजयमाला टेकाळे २४४ मतांनी विजयी!

Delgoor Municipal Election 2025 : देगलूर नगरपालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने बाजी मारली.भाजपच्या दिग्गजांना धक्कादायक पराभवाचा सामना करावा लागला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या यशामुळे नगरपालिकेत सत्ता बदल झाली.
अनिल कदम
देगलूर : देगलूर नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणूक साठी गेल्या ता. २ डिसेंबर रोजी मतदान झाले होते .त्या मतदानाची मतमोजणी ता . २१ डिसेंबर रोजी येथील उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात होऊन यात सत्ताधारी काँग्रेसने १२ जागा जिंकल्या तर विरोधी राष्ट्रवादी काँग्रेसने १५ जागा जिंकत थेट नगराध्यक्ष पदही ताब्यात घेतले. थेट नगराध्यक्ष पदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विजयमाला बालाजीराव टेकाळे यांना १४९६५ तर काँग्रेसच्या उमेदवार मनोरमा निलमवार यांना १४७२१ मते, तर शिवसेनेच्या उमेदवार जयश्री बाळू काबदे यांना ८५७ मिळाली. तर भाजपाच्या निलाबाई गंगाधरराव भांगे यांना १४०९ मते मिळाली.

