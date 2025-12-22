Nanded Election : देगलूर नगरपालिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा झेंडा; नगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विजयमाला टेकाळे २४४ मतांनी विजयी!

देगलूर : देगलूर नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणूक साठी गेल्या ता. २ डिसेंबर रोजी मतदान झाले होते .त्या मतदानाची मतमोजणी ता . २१ डिसेंबर रोजी येथील उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात होऊन यात सत्ताधारी काँग्रेसने १२ जागा जिंकल्या तर विरोधी राष्ट्रवादी काँग्रेसने १५ जागा जिंकत थेट नगराध्यक्ष पदही ताब्यात घेतले. थेट नगराध्यक्ष पदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विजयमाला बालाजीराव टेकाळे यांना १४९६५ तर काँग्रेसच्या उमेदवार मनोरमा निलमवार यांना १४७२१ मते, तर शिवसेनेच्या उमेदवार जयश्री बाळू काबदे यांना ८५७ मिळाली. तर भाजपाच्या निलाबाई गंगाधरराव भांगे यांना १४०९ मते मिळाली. .या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विजयमाला टेकाळे यांनी काँग्रेसच्या मनोरमा निलमवार यांचा २४४ मतांनी पराभव केला. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेस चे १२ सदस्य व थेट नगराध्यक्षपदी मोगलाजी शिरसेटवार हे निवडून आले होते. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लक्ष्मीकांत पदमवार यांचा अवघ्या ४६३ मताने धक्कादायक पराभव झाला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १० सदस्य तर भाजपाचे दोन सदस्य विजयी झाले होते .यावेळी मात्र भाजपाचा मतदारानी सुपडा साफ केला. नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराचे डिपॉझिट ही या निवडणुकीत गमावण्याची वेळ सत्ताधारी भाजपावर आली. अनेक दिग्गज पराभूत... या निवडणुकीत माजी नगराध्यक्ष मोगलाजी शिरसेटवार, लक्ष्मीकांत पदमवार, अविनाश निलमवार, यांच्यासह माजी नगरसेविका महानंदा पाटील, सुरेखा शिरसेटवार, कल्पना पाटील, पुष्पा उल्लीवार, चैतन्य रोयलावार, शैलजा पाशमवार, साई गंदपवार, अशोक गंदपवार, शुभांगी जनार्धन बिरादार यांना पराभवाचा सामना करावा लागला..Kolhapur Election : कुठे विकासाचा कौल, कुठे गटबाजीचा फटका; नगरपालिकांच्या निकालांतून स्पष्ट झाले स्थानिक राजकारण.विजयी उमेदवारात ..शोभा दिगंबर कडलवार (राष्ट्रवादी काँग्रेस १२१७) रोहिणी बालाजी मैलागिरे ( राष्ट्रवादी काँग्रेस ११७३ मते) अमरीननुरी अब्दुल आहद ( काँग्रेस १८१५ मते) शेख मीरा मोहीयोदिन (काँग्रेस १९३५ मते) स्नेहा राजाराम कांबळे (काँग्रेस १४०७ मते) सय्यद मुहीत ओदिन काँग्रेस १२९ मते) शत्रुघन जळबा वाघमारे (काँग्रेस १३३५ मते) शेख महेमूद (काँग्रेस १४४४ मते) तोटावर योगेश्वरी मनोज (राष्ट्रवादी काँग्रेस ११६१ मते) लक्ष्मण कंधारकर( काँग्रेस ८७५ मते) अनिल गंगाराम बोनलावार( राष्ट्रवादी काँग्रेस ९०८ मते) रत्नमाला रमेशराव कौरवार (राष्ट्रवादी काँग्रेस ७०२ मते) मीनाक्षी व्यंकट कांबळे राष्ट्रवादी काँग्रेस १०३३ मते) एडवोकेट अंकुश सुरेशराव देसाई (राष्ट्रवादी काँग्रेस १२५४ मते) नंदकुमार शाखावार (राष्ट्रवादी काँग्रेस १९९४ मते) शेख आशिया फातिमा (राष्ट्रवादी काँग्रेस १५५६ मते) प्रेमाला दत्तात्रय इतापे (काँग्रेस १०४९ मते) एकनाथ टेकाळे राष्ट्रवादी काँग्रेस ११९७ मते) कुलसूम दौलताबादी (१३९३ मते ) बालाजी गंगाराम रोयलावार (काँग्रेस १४९० मते) जबीन बेगम सय्यद निसार (राष्ट्रवादी काँग्रेस, १२४८ मते) उज्वला लक्ष्मीकांत पदमवार (राष्ट्रवादी काँग्रेस ११६९ मते ) सुमंत रामचंद्र कांबळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस १४०३ मते) पल्लवी रुपेश द्याडे( राष्ट्रवादी काँग्रेस १३०९ मते) कलावतीबाई माधवराव मोरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस १०५० मते) रत्नमाला सुनील येशमवार (काँग्रेस ९७३ मते) लालू हुल्लाजी कोयलावार (काँग्रेस ८२५ मते )हे उमेदवार निवडून आले आहेत..गड आला पण सिंह गेला...।येथील नगर परिषदेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने बाजी मारली असली तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शिलेदार माजी नगराध्यक्ष लक्ष्मीकांत पदमवार हे प्रभाग क्रमांक दहा ब मधून आपल्या पूर्वाश्रमीचे मित्र माजी उपनगराध्यक्ष बालाजी रोयलावार यांच्याकडून ५११ मतांनी पराभूत झाले आहेत. सर्व निवडणुक खांद्यावर घेऊन विजया पर्यंतचे चे सारथ्य करणारा कॅप्टनच पराभूत झाल्याने "गड आला पण सिंह गेला" अशी परिस्थिती राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पहावयास मिळत आहे. मात्र त्यांच्या पत्नी, माजी नगराध्यक्षा उज्वला पदमवार या प्रभाग क्रमांक ११( ब) मधून स्वाती अविनाश निलमवार यांचा ४७३ मतांनी पराभव करून निवडून आलया आहेत..सर्वाधिक १३६५ मतांनी विजयप्रभाग क्रमांक आठ अ मधून नंदकुमार शाखावार यांनी खासदार रवींद्र चव्हाण यांचे खंदे समर्थक पठाण हाफीसखा यांचा १३६५ मतांनी पराभव केला. नंदकुमार शाखावार यांना सर्वाधिक १९९४ मते तर हाफीसखा पठाण यांना ६२९ मते मिळाली. सर्वाधिक ज्येष्ठ उमेदवार.. या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक १२ मधून ज्येष्ठ उमेदवार मोरे कलावतीबाई माधवराव हे विजयी झाले असून त्यांचे ८० वर्षे वयाच्या आहेत..Maharashtra Nagar Parishad-Nagar Panchayat Election Result 2025 : राज्यात कुठं कुणाचा नगराध्यक्ष? दिवसभरातील निकालासंदर्भातील घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....दोन कुटुंबीयांचे पाच उमेदवार पराभूतया निवडणुकीत येथील नगरपरिषदेवर गेल्या ३० वर्षापासून सदस्य पद उपभोगणारे निलमवार कुटुंबीय व शिरशेटवार कुटुंबीयांतील एकही सदस्य या सभागृहात सदस्य राहिलेला नाही. निलमवार कुटुंबीयातील तीन सदस्यांचा तर शिरशेटवार कुटुंबीयातील दोघा जणांचा धक्कादायकरीत्या पराभव झालेला आहे. गेल्या ३० वर्षानंतर प्रथमच हे दोन कुटुंबीय पालिकेच्या सत्ता असतानापासून दूर फेकल्या गेले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.