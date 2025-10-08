मराठवाडा

Deglur Nagarparishad Election : कही खुशी, कही गम! देगलुर नगरपरिषदेच्या १३ प्रभागांच्या आरक्षण सोडतीत महिलांचा दबदबा

देगलूरचे नगराध्यक्षपद हे ओबीसी महिलेसाठी सुटल्याने निवडणुकीत चांगलीच चुरस पाहायला मिळणार.
सकाळ वृत्तसेवा
देगलुर - देगलूर नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी १३ प्रभागातील सदस्य पदासाठीचे आरक्षण सोडत, उपविभागीय अधिकारी अनुप पाटील मुख्याधिकारी नीलम कांबळे या अधिकाऱ्यांसह शहरातील राजकीय कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत बुधवारी (ता. ८) रोजी नगरपरिषदेच्या सभागृहात काढण्यात आले.

