Deglur Nagarparishad Election : कही खुशी, कही गम! देगलुर नगरपरिषदेच्या १३ प्रभागांच्या आरक्षण सोडतीत महिलांचा दबदबा

देगलुर - देगलूर नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी १३ प्रभागातील सदस्य पदासाठीचे आरक्षण सोडत, उपविभागीय अधिकारी अनुप पाटील मुख्याधिकारी नीलम कांबळे या अधिकाऱ्यांसह शहरातील राजकीय कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत बुधवारी (ता. ८) रोजी नगरपरिषदेच्या सभागृहात काढण्यात आले..नगरपरिषदेच्या १३ प्रभागातील २७ सदस्य पदासाठीचे आरक्षण सोडत सजेफा वाजिद पठाण व त्रिरुद्र राजू राजसलुवार या विद्यार्थ्यांच्या हस्ते चिठ्ठी काढून काढण्यात आले. देगलूरचे नगराध्यक्षपद हे ओबीसी महिलेसाठी सुटल्याने निवडणुकीत चांगलीच चुरस पाहायला मिळणार आहे..काही नगरसेवकांचा प्रभाग आरक्षित पडल्याने त्यांना निराशा झाली असून, काही ठिकाणी अपेक्षित आरक्षण मिळाल्याने संभाव्य उमेदवारांचा मार्ग सुकर झाला आहे. त्यामुळे 'कही खुशी कही गम' अशी परिस्थिती निवडणूक लढवणारयाची झाली आहे..प्रभागनिहाय आरक्षण पुढीलप्रमाणे -प्रभाग क्र. १ मध्येअ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग/ब) खुला महिलाप्रभाग २अ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला /ब) खुला सर्वसाधारणप्रभाग ३अ) अनुसूचित जाती महिला /ब) खुला सर्वसाधारण.प्रभाग ४अ) अनुसूचित जातीब) खुला महिलाप्रभाग ५अ) अनुसूचित जमाती महिला/ब) सर्वसाधारण महिला खुलाप्रभाग ६अ) अनुसूचित जमातीब) खुला प्रवर्ग महिला.प्रभाग ७अ) अनुसूचित जाती महिलाब) सर्वसाधारण खुलाप्रभाग ८अ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग /ब) खुला महिलाप्रभाग ९अ) खुला महिलाब) खुला सर्वसाधारण.प्रभाग १०अ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला /ब) खुला सर्वसाधारणप्रभाग ११अ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग /ब) खुला महिलाप्रभाग १२अ) अनुसूचित जातीब) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलाक )खुला महिला.प्रभाग १३अ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला /ब) सर्वसाधारण.