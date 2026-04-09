Deglur NCP leadership change: देगलूर राष्ट्रवादीत खांदेपालट; शिवाजीराव कनकंटे तालुकाध्यक्ष, मंगल आलुरकर व नारायण पाटील यांना जिल्हा उपाध्यक्षपदाची बढती

देगलूर: येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस सुनेत्राताई पवार पक्षात तालुकास्तरावर खांदेपालट करण्यात आली असून ज्येष्ठ कार्यकर्ते तथा जि. प. चे माजी सदस्य शिवाजीराव कनंकंटे यांची तालुका अध्यक्षपदावर वर्णी लावण्यात आली असून बाजार समितीचे माजी सभापती मंगल देशमुख आलुरकर यांना जिल्हा उपाध्यक्ष पदावर बढती देण्यात आली आहे. पक्ष स्थापनेपासून तालुका अध्यक्षपदावर युवा कार्यकर्ते राहुल देसाई देगावकर हे कार्यरत होते तर शहराध्यक्षपदी देवेंद्र मोतेवार हे होते. सध्या शहराध्यक्ष पदी असलेली निवड "जैसे थे" ठेवण्यात आली असून इतर कार्यकारणीत माजी विस्तार अधिकारी दयानंद सूर्यवंशी यांची जिल्हा सचिव पदावर वर्णी लावण्यात आली आहे. तर युवा कार्यकर्ते नारायण सुरेश पाटील शेळगावकर यांना जिल्हा उपाध्यक्ष पद देण्यात आले आहे. प्रशांत पाटील मानूरकर यांना युवा तालुका अध्यक्षपदी नियुक्त करण्यात आले आहे..गुरुवार ता.९ रोजी नांदेड येथे झालेल्या पक्षाच्या कार्यक्रमात आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर, माजी सभापती व्यंकटराव पाटील गोजेगावकर, माजी आमदार अविनाश घाटे, यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पदाधिकारी कार्यकर्त्यांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले..यावेळी माजी पंचायत समिती सदस्य रमेश शिवणीकर यांच्यासह कार्यकर्त्यांची पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. अजितदादाच्या निधनानंतर पक्षात आलेली मरगळ दूर सारून पुन्हा नव्याने पक्ष संघटन मजबुत करण्यासाठी पक्षाने नवीन खांदेपालट केली असल्याचे श्री. व्यंकटराव पाटील गोजेगावकर यांनी सांगितले. तालुक्यातल्या प्रत्येक घरात पक्षाची ध्येयधोरणे, विचारधारा पोहोचवण्यासाठी नवीन युवा कार्यकर्ते जोडण्याचा माझा प्रामाणिक प्रयत्न यापुढील काळात राहणार असल्याचे निवडीनंतर नूतन तालुकाध्यक्ष शिवाजीराव कनंकटे यांनी बोलताना सांगितले.