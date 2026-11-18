देगलूर : खरीप हंगामातील मोठ्या पर्जन्यतुटीमुळे राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर नांदेड जिल्ह्यातील सर्व १६ तालुक्यांसह देगलूर तालुका पुढील एक वर्षासाठी अथवा पुढील आदेशापर्यंत 'पाणी टंचाई क्षेत्र' म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राहुल कर्डिले यांनी याबाबत आदेश जारी केले आहेत..जिल्ह्यातील भूजल पातळीत लक्षणीय घट झाल्याने सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवण्यासाठी विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार देगलूर तालुक्यात शेती किंवा औद्योगिक वापरासाठी २०० फूटांपेक्षा अधिक खोल बोअरवेल खोदण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताच्या ५०० मीटर परिसरात नवीन विहीर किंवा बोअरवेल खोदण्यासही मनाई करण्यात आली आहे..जिल्हा प्रशासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय भूजलाची व्यावसायिक विक्री किंवा टँकरद्वारे पाणी वाहतूक करता येणार नाही. सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवर परिणाम होणाऱ्या खाजगी विहिरींमधून व्यावसायिक व सिंचनासाठी भूजल उपशावरही तात्पुरते निर्बंध घालण्यात आले आहेत. आवश्यकतेनुसार अशा विहिरींचे तात्पुरते अधिग्रहण करण्याचे अधिकार प्रशासनाला देण्यात आले आहेत..देगलूर तालुक्यातील सर्व बोअरवेल रिग मशिनधारकांनी १५ दिवसांच्या आत संबंधित तहसील कार्यालयात नोंदणी करणे बंधनकारक असून, प्रत्येक रिग मशिनवर जीपीएस यंत्रणा बसविणे आवश्यक राहणार आहे. अनधिकृत खोदकाम आढळल्यास यंत्रसामग्री जप्त केली जाणार आहे..या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध 'महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९' अंतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल करून दंडात्मक तसेच कारावासाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.