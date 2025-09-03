St Bus Accident : देगलूर-वझर बसला गवंडगावजवळ अपघात; २८ प्रवासी गंभीर जखमी, चार जखमीना नांदेडला हलवले

देगलूर - देगलूर आगाराची एसटी बस वझरवरून देगलूरकडे येत असताना गवंडगाव जवळील रस्त्याच्या कडेला असलेल्या खोल दरीत कोसळल्याने झालेल्या अपघातात २८ प्रवासी गंभीर जखमी झाल्याची घटना बुधवारी सायंकाळी घडली. यातील चार प्रवाशास पुढील उपचारासाठी नांदेडला हलवण्यात आल्याची माहिती आगार प्रमुख श्री संजय अकुलवार यांनी दिली..यासंदर्भात हाती आलेली माहिती अशी की, देगलूर आगाराची बस क्रमांक एम. एच. २० बी. एल. ११५२ ही वझरवरून देगलूरकडे येत होती. या गाडीचे चालक म्हणून पिराजी सोनकांबळे तर वाहक म्हणून सुरेखा शिंपांळे ह्या कर्तव्यावर होत्या.लोणी जवळील पुल पुराच्या पाण्याने पडल्याने तो रस्ता बंद झाला असून ही बस गवंडगाव बलूरमार्गे देगलूरकडे येत असताना बुधवारी सायंकाळी ६:४५ वाजता रस्त्याच्या उतारावर चालकाचे बस वरील नियंत्रण सुटल्याने बस रस्त्याच्या बाजूस असलेल्या खोल दरीत उतरली..झालेल्या अपघातात २८ प्रवासी गंभीर जखमी झाले असून, त्यातील चार प्रवाशाची प्रकृती अतिगंभीर बनल्याने त्याला पुढील उपचारासाठी नांदेडला हलवण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.एसटी बसमध्ये झालेल्या अपघातात केरबा वाघमारे वय ६३, सुनिता पंचगले वय ४२, देविदास जाधव वय ६० वर्ष ,अश्फाक हुसेन साठ वर्षे पिराजी सोनकांबळे ६० वर्ष, संगीता बच्चेवार ४५ वर्षे, कमलाबाई जाधव ६५ वर्ष ,सुमनबाई बोडके ६०वर्ष ,मोहम्मद जहीर ५० वर्षे, गणेश मानकरे ९ वर्ष, शेषाबाई चव्हाण ५ वर्षे, रामराव चव्हाण ६० वर्ष, ऐश्वर्या जाधव ४ वर्ष, सुभाष भुरे ५ वर्षे ,भारती मानकरे १३ वर्ष, बाबुराव मुंडकर ५४ वर्षे ,बालाजी गालचालवार ५० वर्ष, लालूबाई घंटेवार ६० वर्ष, उमाजी जाधव ६० वर्ष, शाहूबाई मानकर ३१ वर्ष, पिराजी सोनकांबळे वय ४५, हे प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत..घटनास्थळाला एसटी विभागाचे यंत्र अभियंता अभिजीत कोरटकर, विभागीय वाहतूक अधिकारी मिलिंद कुमार सोनाळे, आगारप्रमुख संजय अकुलवार यांनी भेट देवुन जखमींची चौकशी करून त्यांना उपचारासाठी मदत केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.