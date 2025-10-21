Deglur ZP Elections : ग्रामीण भागात मिनी मंत्रालयाच्या निवडणुकीची धामधूम; शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना बगल

देगलूर : जिल्हा परीषदेची ओळख मिनी मंत्रालय म्हणूनच आहे . मिनी मंत्रालयावर जाण्यासाठी गावकुसातील कारभारी, पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी कंबर कसली असुन हवसे, नवसे, गवसे गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत .ग्रामीण भागात गेल्या सहा महिन्यापासून अतिवृष्टीची परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. आता रब्बी पूर्व मशागतीचा हंगाम असून ते करायलाही पाऊस ऊसंत द्यायला तयार नाही. .शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम अद्यापही खाती पडलेली नाही, अनुदानाची तुटपुंजी रक्कम खात्यावर पडली असली तरी त्याला अनेक कात्रीची किनार लागलेली आहे . शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नांना बगल देण्याचा प्रयत्न कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांपासूनही होताना दिसून येतो आहे. दुसरीकडे मिनी मंत्रालयात जाण्यासाठी जिल्हा परीषद गट व पंचायत समिती गणामध्ये निवडणुकीला उभे राहण्यासाठी निवडणूक घोषीत होण्यापूर्वीच अनेकांची लगीन घाई सुरू झाली आहे. सर्वच पक्षातील पदाधिकारी,कार्यकर्ते निवडणुकीला उभे राहण्यासाठी आतापासूनच गुडघ्याला बाशिंग बांधलेले आहेत.देगलूर तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे पाच गट व दहा पंचायत समिती गण आहेत. जिकडे तिकडे सध्या जिल्हा परीषद व पंचायत समिती निवडणुकीची चर्चा सुरू आहे..गावकुसातील मंदिरे, चावडीवर निवडणुकीच्या चर्चेला आले उधाण : देगलुर तालुक्यात गाव, वाडी, वस्ती, तांड्यावर गावातील मंदिरे, चावडी व ओट्यावर जिकडे तिकडे जिल्हा परीषद व पंचायत निवडणुकीचे वारे जोरात वाहत असून त्यानिमित्ताने राजकीय चर्चांना ऊत आले आहे आहे.निवडणुकीत उभे राहण्याचे अनेकांना वेध लागले आहे. अनेकजण निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. आपणच पक्षाकडून अधिकृत उमेदवार असल्याचे सांगत आहेत..सोशल मीडिया,फेसबुक, बॅनरबाजीतून मतदारापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न ...तालुक्यातील गाव, वाडी, वस्ती, तांड्यावर लहानापासून ते आबाल वृध्दापर्यंत जिकडे तिकडे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत कोण उभा राहणार, त्याच्या विरोधात कोण असणार आहे. कोण निवडून येणार.कोणत्या पक्षाचे निवडणुकीत पारडे जड असणार आहे.जिल्हा परीषद कोणाच्या ताब्यात जाणार आदी चर्चा ऐकायला मिळत आहेत.मतदारांच्या भेटीगाठी घेण्याचे प्रयत्न सुरू:तालुक्यातील ५ जिल्हा परिषद गट व १० पंचायत समिती गणात सर्वच पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते जोरात निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत. दीपावली सणाच्या निमित्ताने मतदारांच्या भेटीगाठी घेणे जोरात सुरू आहे..Crime News : "पोलीस आयुक्तांची ओळख आहे..." फटाके विक्रीचा परवाना देण्याच्या नावाखाली १३ लाखांची फसवणूक; नाशिकमध्ये दोघांना अटक.जो तो म्हणतो मीच उमेदवार...।अद्यापही निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषीत झालेला नाही. पक्ष कोणाला तिकीट देणार हे अजुन ही स्पष्ट झालेले नाही. तरीपण प्रत्येक पक्षातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते म्हणतो मीच उमेदवार आहे. अजून निवडणुकीचा आखाडा तसा कोसोमैल दूर आहे. मात्र आतापासूनच अनेकांना निवडणुकीला उभे राहण्याची लगीन घाई झाली आहे.तरुण, युवक पुढे सरसावले.....एरवी राजकारण नको म्हणणारेतरुण, युवक सद्यस्थितीत मात्र राजकारणात येण्याच्या मानसिकतेत आहेत.अनेक सुशिक्षित तरुण, बेरोजगार निवडणुकी च्या रिंगणात उतरण्याची तयारी करत आहेत.उच्च शिक्षित वर्गाचा कलही निवडणुकीत उतरण्याच्या मानसिकतेत असल्याचे जाणवत आहेमिनी मंत्रालयात जाण्यासाठी पदाधिकारी,कार्यकर्ते पुढे सरसावले..।दीपावलीचे औचित्य साधून कार्यकर्ते ग्रामीण भागात गावोगावी मतदारांच्या भेटीगाठी घेण्यासाठी बैठका घेत आहेत. मात्र निवडणुकीत युती, आघाडी होणार की प्रत्येक पक्ष स्वंतत्र्य लढवतात हेच पुढे आलेले नाही. राष्ट्रवादीचे मातब्बर नेते नुकतेच देगलूर,मरखेल दौऱ्यावर येऊन गेले, त्यांनी सन्मानाने युती झाली तर ठीक अन्यथा स्वबळाची भाषा केली. त्यामुळे सत्ताधारी गटातील धुसफूस चव्हाट्यावर येऊ पाहत आहे. अनेकांनी मोठमोठाले होर्डींग, बॅनरबाजी, शुभेच्छा संदेश कार्डा च्या माध्यमातून मतदारापर्यंत पोहचणयाचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत . पूरपस्थिती ,पिकविमा, पुन्हा रबबीच्या पेरणी पूर्व मशागतीला शेतकऱ्यांना पाऊस उसंत द्यायला तयार नाही. अनुदानाची रक्कमही तुटपुंजी दिली जात आहे, निवडणुकीच्या धामधुमीत या प्रश्नांना सोयीस्करपणे बगल देण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. बघूया नवयुवक या प्रश्नांकडे कशा रीतीने बघतो हे येणारा काळच ठरवेल..शहरातही निवडणुकीचे वारे..देगलूर नगर परिषदेच्या १३ प्रभागातील निवडणुकीसाठी कार्यकर्ते मोर्चे बांधणी करत असून सद्यस्थितीत तरी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट आघाडीवर असल्याचे दिसत आहे. भाजपा वेट अँड वॉच च्या भूमिकेत आहे. काँग्रेसने दिवंगत नगराध्यक्षा च्या पत्नीला प्रवेश देऊन उमेदवारी देण्याच्या तयारीत आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस माजी उपनगराध्यक्षाच्या पत्नीला रिंगणात उतरवणार आहे . भाजपाने शहरातील एका नवीन ऑर्थोपेडिक सर्जनला निवडणुक आखाड्यात आणून रिंगणात उतरवण्याची ०यु०ह रचना आखत असल्याचे बोलले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.