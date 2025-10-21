मराठवाडा

Deglur ZP Elections : ग्रामीण भागात मिनी मंत्रालयाच्या निवडणुकीची धामधूम; शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना बगल

Farmer Issues : देगलूर तालुक्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचे वारे वाहत असून, 'मिनी मंत्रालय'वर जाण्यासाठी पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असले तरी, शेतकऱ्यांचे पीक विमा आणि अतिवृष्टीचे मूळ प्रश्न दुर्लक्षले जात आहेत.
Politicians Ready for ZP Polls, Ignoring Farmers' Unresolved Issues

अनिल कदम
देगलूर : जिल्हा परीषदेची ओळख मिनी मंत्रालय म्हणूनच आहे . मिनी मंत्रालयावर जाण्यासाठी गावकुसातील कारभारी, पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी कंबर कसली असुन हवसे, नवसे, गवसे गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत .ग्रामीण भागात गेल्या सहा महिन्यापासून अतिवृष्टीची परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. आता रब्बी पूर्व मशागतीचा हंगाम असून ते करायलाही पाऊस ऊसंत द्यायला तयार नाही.

