मराठवाडा

Dengue Cases: डेंग्यूने १२ वर्षीय सोहमचा बळी; वडील अन् बहीणही अतिदक्षता विभागात, सहा दिवस शीतगृहात ठेवावा लागला मृतदेह

12 Year Old Boy Dies of Dengue Father and Sister in ICU: डेंग्यूच्या संसर्गाने १२ वर्षीय सोहमचा मृत्यू; वडील व बहिण अतिदक्षता विभागात असल्याने सहा दिवस शीतगृहात ठेवावा लागलेला मृतदेह, गावात हळहळ
Dengue Tragedy in Kannad 12 Year Old Boy Dies While Father and Sister Remain in Intensive Care Unit

Dengue Tragedy in Kannad 12 Year Old Boy Dies While Father and Sister Remain in Intensive Care Unit

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सकाळ वृत्तसेवा
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-संतोष निकम

कन्नड: तालुक्यातील करंजखेड परिसरातील सुराशेवाडी येथील १२ वर्षीय सोहम सुभाष ससे या शाळकरी मुलाचा डेंग्यूच्या उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, सोहमचे वडील सुभाष ससे व बहीण सप्तशोरी यांचीही प्रकृती बिघडून त्यांना अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले होते. त्यामुळे सोहमचा मृतदेह तब्बल सहा दिवस रुग्णालयाच्या शीतगृहात ठेवावा लागला.

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