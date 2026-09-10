Dengue Cases: डेंग्यूने १२ वर्षीय सोहमचा बळी; वडील अन् बहीणही अतिदक्षता विभागात, सहा दिवस शीतगृहात ठेवावा लागला मृतदेह

-संतोष निकमकन्नड: तालुक्यातील करंजखेड परिसरातील सुराशेवाडी येथील १२ वर्षीय सोहम सुभाष ससे या शाळकरी मुलाचा डेंग्यूच्या उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, सोहमचे वडील सुभाष ससे व बहीण सप्तशोरी यांचीही प्रकृती बिघडून त्यांना अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले होते. त्यामुळे सोहमचा मृतदेह तब्बल सहा दिवस रुग्णालयाच्या शीतगृहात ठेवावा लागला..Motivational Story: मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावल्या; रमाबाईंच्या जिद्दीची सरन्यायाधीशांनी घेतली दखल, संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...सोहमला तीव्र ताप आल्याने २ सप्टेंबरला छत्रपती संभाजीनगर येथील एमजीएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तपासणीनंतर त्याला डेंग्यूचे निदान झाल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले. उपचार सुरू असतानाच ४ सप्टेंबरला त्याचा मृत्यू झाला. त्याचदरम्यान वडील सुभाष ससे व बहीण सप्तशोरी यांची प्रकृती गंभीर झाल्याने त्यांनाही अतिदक्षता विभागात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले..८ सप्टेंबरला वडील व बहिणीला रुग्णालयातून सुटी मिळाल्यानंतर ९ सप्टेंबरला करंजखेड येथे सोहमवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. सोहम हा नेवपूर येथील जिल्हा परिषद शाळेत आठवीच्या वर्गात शिकत होता. तो हुशार विद्यार्थी असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...\rदरम्यान, घटनेनंतर सुराशेवाडी परिसरात ग्रामविकास अधिकारी पंढरीनाथ मैंद व आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून कीटकनाशक फवारणी सुरू करण्यात आली आहे. परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.