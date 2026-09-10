Kannad News : माझ्यावर जी वेळ आली ती कोणावरही येऊ नये! एकीकडे मुलगा मृत, दुसरीकडे पती आयसीयूत; मुलगीही रुग्णालयात उपचाराधीन

कन्नड - ‘देवाजवळ एवढीच प्रार्थना करते, माझ्यावर जी वेळ आली ती कोणावरही येऊ नये. एकीकडे मुलगा हॉस्पिटलमध्ये मृत पडलेला, दुसरीकडे पती आयसीयूमध्ये, एकीकडे मुलगी तिसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट. तिकडे मुलीला भेटू शकत नाही, तिच्या वडिलांना भेटू शकत नाही, मुलाला आई भेटू शकत नाही. सगळ्यांना धीर देण्यासाठी स्थीर सहा दिवस बसावे लागले...’ या शब्दांत करंजखेड येथील सुराशेवाडी भागातील १२ वर्षीय सोहम ससेच्या आईने आपल्या दुःखाला वाट मोकळी करून दिली..कन्नड तालुक्यातील करंजखेड येथील सुराशेवाडी भागात डेंग्यूच्या उपचारादरम्यान १२ वर्षीय शाळकरी मुलाचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. सोहम सुभाष ससे असे मृत बालकाचे नाव आहे. सहाव्या दिवशी बुधवारी (ता. ९) शोकाकुल वातावरणात त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.सोहमला तीव्र ताप आल्याने २ सप्टेंबर रोजी एमजीएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तपासणीनंतर त्याला डेंग्यू झाल्याचे सांगण्यात आले. प्रकृती खालावल्याने त्याला अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) हलविण्यात आले. उपचारादरम्यान ४ सप्टेंबर रोजी त्याचा मृत्यू झाला. याचदरम्यान सोहमचे वडील सुभाष ससे आणि बहीण सप्तश्रुंगी ससे यांच्यावरही छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयात उपचार सुरू होते..त्यामुळे सोहमचा मृतदेह शितगृहात ठेवण्यात आला होता. बुधवारी वडील आणि बहिणीला रुग्णालयातून सुटी मिळाल्यानंतर सुराशेवाडी येथे सोहमवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. सोहम नेवरपूर येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत आठवीच्या वर्गात शिकत होता. त्याची बहीण याच शाळेत दहावीत शिकत आहे. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.‘हे दुःख फक्त आईच सहन करू शकते’सोहमच्या आईने सांगितले, ‘हे दुःख फक्त आई सहन करू शकते. त्या शिवाय दुसरे कोणीही नाही. माझ्या पतीचे मित्र मला सांगायला आले की सोहमची तब्येत खूप सिरीयस आहे. तो ९९ पक्के आपल्या तून गेलाय. एक टक्का अजून गॅरंटी आहे. मला लगेच कळाले माझा सोहम गेलेला आहे.’.प्रतिक्रिया -‘मी आरोग्य प्रशासनाला विनंती करतो, आज एका चिमुकल्याचा जीव गेला आहे. आता अजून दुसरी घटना घडू नये म्हणून आरोग्य विभागाने घरोघरी जाऊन या साथीच्या रोगाचे मार्गदर्शन करावे. व लोक कसे सुरक्षित राहतील यांची काळजी घ्यावी. नुसताच वेळ काढूपणा, नुसते पगारापुरते मर्यादित न राहता लोकसेवेत आरोग्य विभागाने सक्रिय व्हावे. नसता मोठे जन आंदोलन आम्ही टीओच ऑफिससमोर करू.’’- हर्षवर्धन निकम (उपसरपंच, करंजखेड).प्रतिक्रिया -‘मंगळवारी आम्ही सोहमला हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले तेव्हा परिस्थिती नाजूक होती. सुरुवातीला त्याला ताप आला होता. मग आम्ही त्याला गावात दाखवलं. डॉक्टरांनी सांगितलं की त्याला दुसऱ्या दवाखान्यात नेवा लागेल. मग सिल्लोड घेऊन गेलो. तेथून सांगितले की संभाजीनगरला नेवा लागेल. मग आम्ही त्याला एमजीएम हॉस्पिटल त्याला ॲडमीट केले. त्यांच्या दुसऱ्या दिवशी मला देखील दुसरीकडे ॲडमीट केले. बुधवारी माझ्या मित्रांनी सांगितले की आपल्याला घरी जायचं. सोहमचा निधन झालंय म्हणून. माझ्या मुलाचे निधन झाल्यावर आरोग्य विभागाचे लोक माझ्या घराची पाहणी करायला आले. माझे आज ब्लड नेले प्रशासनाने. मी सुरक्षित असताना मला लवकर कळाले नाही. तर ग्रामीण भागातील लोकांना काय कळणार आहे. आरोग्य विभागाने आधीच सूचना दिल्या पाहिजेत. डेंग्यूचं लक्षण काय असतात. तो कुठे आढळतो. ही माहिती जर आरोग्य आधीच दिली असती तर मला याची जाणीव झाली असती. मी माझ्या मुलाला लवकर उपचार करून त्याला वाचवू शकलो असतो. करंजखेडला आरोग्य विभागच नाही म्हणायला हरकत नाही.’- सुभाष ससे (सोहमचे वडील).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.