Gangapur Sand Inspection: गंगापूर तालुक्यातील जप्त वाळूसाठ्याची उपजिल्हाधिकारींकडून पाहणी; घरकूल लाभार्थ्यांना प्राधान्याने वितरण, शिल्लक वाळूचा ई-लिलावाचा निर्णय

शेंदूरवादा : गंगापूर तालुक्यातील शिवपूर व शेंदूरवादा परिसरात अवैध उत्खननातून जप्त करण्यात आलेल्या वाळूसाठ्याची उपजिल्हाधिकारी एकनाथ बंगाळे यांनी बुधवारी (ता. १) पथकासह प्रत्यक्ष पाहणी करून साठ्याची स्थिती, सुरक्षा व्यवस्था आणि वितरण प्रक्रियेचा आढावा घेतला. महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी जप्त वाळूचे प्रमाण, संरक्षणासाठी करण्यात आलेली व्यवस्था तसेच घरकूल लाभार्थ्यांना वाळू वितरणाबाबत सविस्तर माहिती दिली..अवैध उत्खननाविरोधात महसूल प्रशासनाने केलेल्या कारवाईत जप्त झालेली वाळूसाठ्याचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र पथकाची नियुक्ती करण्यात आली असून साठ्यावर सातत्याने देखरेख ठेवली जात असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. वाळूची अनधिकृत वाहतूक किंवा चोरी होऊ नये, यासाठी आवश्यक खबरदारी घेण्यात येत असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले..यावेळी उपजिल्हाधिकारी बंगाळे यांनी सांगितले की, शासनाच्या घरकूल योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना बांधकामासाठी आवश्यक असलेली वाळू या जप्त साठ्यातून उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पात्र लाभार्थ्यांना नियमानुसार व प्राधान्याने वाळू देण्याचे नियोजन सुरू असून लाभार्थ्यांची मागणी पूर्ण झाल्यानंतर शिल्लक राहणाऱ्या वाळूसाठ्याचा शासनाच्या नियमानुसार ई-लिलाव करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून शासनाच्या महसुलात भर पडणार असून जप्त करण्यात आलेल्या नैसर्गिक संपत्तीचा योग्य व कायदेशीर वापर होणार आहे..पाहणीदरम्यान वाळूसाठ्याची सुरक्षितता, वितरणाची सद्यस्थिती, उपलब्ध वाळूचे प्रमाण तसेच पुढील प्रशासकीय कार्यवाहीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अवैध वाळू उपसा व वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी महसूल विभागाने नियमित गस्त, संयुक्त कारवाई आणि कठोर अंमलबजावणी सुरू ठेवावी, अशा सूचनाही उपजिल्हाधिकारी बंगाळे यांनी दिल्या आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.