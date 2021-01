देव धनगर वाड्यात घुसला... हे गाणे लावताच सेनगावमध्ये दोन गटात हाणामारी, १८ जणावर गुन्हा दाखल

हिंगोली : सेनगाव तालुक्यातील कानडखेडा ( खुर्द ) येथे निवडणुकीच्या कारणावरुन दोन गटात हाणामारी होऊन परस्पर तक्रारीवरुन १८ जणांवर गोरेगाव पोलिस ठाण्यात मंगळवारी (ता. १९) गुन्हा दाखल झाला आहे. याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार गोरेगाव पोलिस ठाण्यातंर्गत येणाऱ्या कानडखेडा खुर्द येथे निवडणुकीच्या कारणावरुन दोन गटात हाणामारी झाली. यात महादेव टोंचर यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन बालाजी राऊत, विश्वनाथ राऊत, प्रकाश राऊत, संदीप राऊत, वसंता राऊत, ज्ञानेश्वर गावंडे, गजानन गावंडे, विठ्ठल राऊत यांनी सोमवारी (ता. १८) रात्री साडेनऊ वाजता महादेव टोंचर यांच्या घरासमोर गैरकायद्याची मंडळी जमा करुन तु आतापर्यंत आमच्या बाजूने होता. यावेळी दुसऱ्या गटात निवडणूक का लढवली या कारणावरुन काठीने, दगडाने व गजाने मारुन जखमी केले. जिवे मारण्याची धमकी देऊन शिविगाळ केली. तसेच महादेव टोंचर यांच्या आई व बहिणीसमोर आश्लील शिवीगाळ करुन जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाचे उल्लंघन केले यामुळे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच फिर्यादी प्रवीण राऊत यांच्या फिर्यादीवरुन शालिकराम टोंचर, विजय राऊत, नंदु राऊत, रमेश राऊत, संतोष टोंचर, महादेव टोंचर, अशोक टोंचर, विजय टोंचर, गजानन टोंचर, बबन टोंचर यांनी प्रवीण राऊत यांच्या घरासमोर येऊन जिल्हाधिकारी यांच्या जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन करुन गैरकायद्याची मंडळी जमा करुन प्रविण राऊत यांना ग्रामपंचायत निवडणुकीत कसे पराभूत केले म्हणून अॅटोवर स्पीकर लाऊन त्यात धनगरवाड्यात घुसला अशा प्रकारचे गाणे मोठ्या आवाजात वाजवून प्रविण राऊत यांच्या घरासमोर गोंधळ घालीत असल्याने प्रविण राऊत याने माझ्या घरासमोर गोंधळ का घालत आहा असे विचारले असता त्यांना आश्लील भाषेत शिविगाळ करुन मारहाण केली. तेव्हा भांडण सोडवण्यासाठी आलेल्या प्रविण राऊत यांच्या सुनेचा भाऊ ज्ञानेश्वर गावंडे यास त्या दहा जणांनी काठीने मारहाण करुन गळ्यातील एक तोळ्याची सोन्याची चैन व खिशातील पैसे काढुन घेतले व शिविगाळ करुन जिवे मारण्याची धमकी दिली यावरुन गुन्हा दाखल झाला आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Dev Dhangar enters the castle ... As soon as this song was sung, two groups clashed in Sengaon, 18 people were charged hingoli news