Devendra Fadnavis : "महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत विलासराव देशमुख यांचा मोलाचा वाटा"– लातूर सभेत फडणवीसांचा आदरभाव!

लातूर : काँग्रेस पक्षासोबत आमची लढाई असली तरी माजी मुख्यंमत्री विलासराव देशमुख यांच्याबद्दल आमच्या मनात नितांत आदर आहे. ते महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचे नेतृत्व आहेत. महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत ज्या नेत्यांचा मोलाचा वाटा आहे, त्यातील प्रमुख नाव हे विलासराव देशमुख आहे, हे सांगताना मला कुठलाही संकोच नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (ता. ७) येथे सांगितले..महापालिका निवडणूकीच्या निमित्ताने भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने लातूर येथे फडणवीस यांची जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली होती. विलासराव देशमुख यांच्याबाबत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी दोनच दिवसांपूर्वी लातूरात बोलताना एक वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. या वक्तव्याचे अनेक ठिकाणी पडसाद उमटले. या पार्श्वभूमीवर, फडणवीस हे विलासराव देशमुख यांच्याबाबत काय बोलणार, याकडे लातूरकरांचे लक्ष लागले होते..आपल्या भाषणाच्या सुरवातीलाच विलासराव देशमुख यांचा फडणवीस यांनी आदरपूर्वक उल्लेख केला. लातूरच्या भूमीने आजवर खूप मोठे नेतृत्व महाराष्ट्राला, देशाला दिले. माजी केंद्रिय गृहमंत्री शिवराज पाटील-चाकरकूर, माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर, माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख असे नेते या भूमीने दिले. विलासराव देशमुख यांनी लातूरला वेगळी ओळख दिली. खरंतर हे नाव पक्षाच्या पलिकडे आहे. गेल्या दोन दिवसांपूर्वी लातूरात गोंधळ झाला. पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांनी केलेल्या विधानामुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. राजकीयदृष्ट्या नवीन रेकॉर्ड करायचा आहे, असे त्यांना सांगायचे होते. .पण, शब्द चुकीच्या पद्धतीने वापरले गेले. याबद्दल त्यांनी दिलगिरीही व्यक्त केली. विलासराव देशमुख यांच्याबद्दल आमच्या मनात आदरच आहे, असे सांगून फडणवीस यांनी सांगितले. लातूर ही गोपिनाथ मुंडे यांची जन्मभूमी नसली तरी कर्मभूमी आहे. त्यांचेही स्मरण झाले पाहीजे, असेही त्यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले..विधानसभेची कसर भरून काढूभाजपच्या नेत्या डॉ. अर्चना पाटील-चाकूरकर यांनी विधानसभेला चांगली लढत दिली. विजयाच्या जवळ त्या पोचल्या होत्या. थोडक्याने राहिल्या. ती कसर लातूरकर महापालिका निवडणूकीत भरून काढल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा मला विश्वास आहे, असे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले..