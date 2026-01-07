मराठवाडा

Devendra Fadnavis : "महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत विलासराव देशमुख यांचा मोलाचा वाटा"– लातूर सभेत फडणवीसांचा आदरभाव!

Vilasrao Deshmukh Leadership Legacy : लातूर येथील जाहीर सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कार्याचा गौरव केला. पक्षभेदाच्या पलीकडे जाऊन महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत त्यांचा मोलाचा वाटा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Devendra Fadnavis Pays Tribute to Vilasrao Deshmukh

Devendra Fadnavis Pays Tribute to Vilasrao Deshmukh

Sakal

सुशांत सांगवे
Updated on

लातूर : काँग्रेस पक्षासोबत आमची लढाई असली तरी माजी मुख्यंमत्री विलासराव देशमुख यांच्याबद्दल आमच्या मनात नितांत आदर आहे. ते महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचे नेतृत्व आहेत. महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत ज्या नेत्यांचा मोलाचा वाटा आहे, त्यातील प्रमुख नाव हे विलासराव देशमुख आहे, हे सांगताना मला कुठलाही संकोच नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (ता. ७) येथे सांगितले.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Latur
Vilasrao Deshmukh
election
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com