Devendra Fadnavis: ''उद्धव ठाकरेंनी आरशात बघितलं तर..'' मोर्चावरुन मुख्यमंत्री फडणवीसांचा हल्लाबोल

Fadnavis Defends BJP's Farm Package and Attacks Thackeray for Failing to Deliver on ₹50,000: मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या उद्याच्या मोर्चावरुन निशाणा साधला. त्यांना असा मोर्चा काढण्याचा अधिकार नाही, असं ते म्हणाले.
CM Devendra Fadnavis

Uddhav Thackeray: येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या अनुषंगाने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती संभाजी नगर येथे पक्षाची बैठक घेतली. या बैठकीत मराठवाड्यातल्या आठही जिल्ह्यांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना फडणवीसांनी उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निमित्ताने विभागांचे दौरे ठरवलेले आहेत. त्याअंतर्गत मराठवाडा विभागाचा आढावा आज घेतला. नगर पालिका, जिल्हा परिषद आणि महानगर पालिका निवडणुकांच्या संदर्भात काय तयारी झाली आहे, पुढे काय तयारी करायची आहे, युतीच्या संदर्भात विषय यावर चर्चा झाली. बैठकीसाठी आठही जिल्ह्यांचे पदाधिकारी संभाजी नगरला आलेले आहेत.

