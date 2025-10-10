Devendra Fadnavis: ''उद्धव ठाकरेंनी आरशात बघितलं तर..'' मोर्चावरुन मुख्यमंत्री फडणवीसांचा हल्लाबोल

Uddhav Thackeray: येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या अनुषंगाने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती संभाजी नगर येथे पक्षाची बैठक घेतली. या बैठकीत मराठवाड्यातल्या आठही जिल्ह्यांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना फडणवीसांनी उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला.मुख्यमंत्री म्हणाले की, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निमित्ताने विभागांचे दौरे ठरवलेले आहेत. त्याअंतर्गत मराठवाडा विभागाचा आढावा आज घेतला. नगर पालिका, जिल्हा परिषद आणि महानगर पालिका निवडणुकांच्या संदर्भात काय तयारी झाली आहे, पुढे काय तयारी करायची आहे, युतीच्या संदर्भात विषय यावर चर्चा झाली. बैठकीसाठी आठही जिल्ह्यांचे पदाधिकारी संभाजी नगरला आलेले आहेत..हर्षवर्धन सपकाळांना उत्तरकाँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी फडणवीसांवर टीका करत म्हटलं होतं की, नथुराम गोडसेंनी शांतपणे जसं गांधींची हत्या केली, तसंच फडणवीस हे समाजासमाजात भांडणं लावत आहेत. या टीकेला उत्तर देतना फडणवीस म्हणाले, कोणयत ते? त्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात कोणी ओळखत नाही आणि मी त्याच्यावर उत्तर द्यायचं?.MLA Kailas Patil : 'शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा नाद लागलाय’ या सहकार मंत्र्यांच्या वक्तव्यावर आमदार कैलास पाटलांची घणाघाती टीका.उद्धव ठाकरेंचा खरपूस समाचारउद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वात उद्या छत्रपती संभाजी नगर येथे हंबरडा मोर्चा निघणार आहे. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, मला असं वाटतं की उद्धव ठाकरेंनी एकदा आरशात बघितलं तर अशा प्रकारचे मोर्चे ते काढणार नाहीत. त्यांनी ज्या घोषणा केल्या, त्यात २० हजार कोटींची कर्जमाफी केली होती. त्याच्या तीन वर्षे आधी आम्हीही २० हजार कोटींची कर्जमाफी केली होती. त्यामुळे त्यांनी फारकाही मोठं केलं, असं नाही..Rasgulla purity test : पांढराशुभ्र दिसणारा रसगुल्ला शुद्ध की भेसळयुक्त चटकन कसं ओळखाल?.फडणवीस पुढे म्हणाले, उद्धव ठाकरेंनी एक घोषणा केली होती की, आम्ही चालू कर्ज खात्याच्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये देऊ. त्याची एक फुटकी कवडीही अडीच वर्षात दिली नाही. १६ लाख शेतकऱ्यांचे ते पैसे आम्ही दिले. आताही आम्ही ३१ हजार कोटींचं पॅकेज दिलं आहे. ज्यातले २१ हजार कोटी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जात आहेत. म्हणजे त्यांच्या कर्जमाफीपेक्षा जास्त पैसे आम्ही शेतकऱ्यांना देत आहोत. याव्यतिरिक्त ६ हजार राज्याचे आणि ६ हजार केंद्राचे असे वेगळे पैसे आम्ही शेतकऱ्यांना देतो. शिवाय विम्याचे पैसे वेगळेच आहेत. त्यांच्या काळात असं नुकसान झालं होतं, त्यावेळी त्यांनी नेमके किती पैसे दिले, हे बघितलं तर त्यांना असा मोर्चा काढण्याचा अधिकार आहे का, हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.