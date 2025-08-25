Manoj Jarange Patil : फडणवीस साहेब मराठ्यांच्या पोराला काठीने डिवचले तर सरकार उखडून टाकेल

- दिलीप दखणेवडीगोद्री - आमचे आरक्षण द्या, आम्हाला मध्ये यायचे नाही, 26 तारखेपर्यंत आम्ही वाट पाहणार नाहीच. आरक्षण दिले तर ठरल्याप्रमाणे मुंबईत जनसागर उसळणार आम्हाला काठिचा धाक दाखवु नका, सरकार उलथे पालथे होईल असा इशारा अंतरवाली सराटी येथे पत्रकार परिषदेमध्ये बोलतांना मनोज जरांगे यांनी सोमवार ता. 25 रोजी सांगितले..आमचा लढा आरक्षणासाठी आहे तो सुरूच राहणार आहे. मी कशाचाही मुलाहिजा ठेवणार नाही. एकदा अंतरवाली सोडली तर चर्चा बंद, मग थेट आझाद मैदानावर चर्चा, तुम्हाला मराठ्यांनी निवडून दिले, पोलिस बघून घेता म्हणलात, तुम्ही दादागिरीचा भाषा करायला नको होती..पोलिस म्हणजे देवेंद्र फडणवीस, आणि देवेंद्र फडणवीस म्हणजे पोलिस. पोलिसांना सांगतो आमच्या गरिबांचे लोक आहेत, आमच्या नादी लागू नका. आम्ही शांततेत मुबंईमध्ये येणार, भजन, किर्तन, ऐकणार, आरक्षणासाठी मराठ्यांनी सणावारामध्ये गुंतू नका, एकदा आरक्षण मिळाले कि, पुढच्या वेळी दणक्यात सणवार करू. ता. 27 रोजी अंतरवाली सराटी येथुन अंतरवाली-पैठण-शेवगाव (अहिल्यानगर) कल्याण फाटा-आळे फाटा, शिवनेरी (जुन्नर मुक्कामी 28 ला खेडमार्गे चाकण, लोणावळा, वाशी चेंबूर 28 ला रात्री आझाद मैदानावर पोचणार..सकाळी 29 ला सकाळी 10 वाजता आझाद मैदानावर आंदोलन करणार. आम्हाला येण्यासाठी कोणताही एक रस्ता द्यावा आम्हाला वाहतूक जाम करायचं नाही, आमच्या प्रमुख मागणी सगे सोयरे कायद्याची अंमलबजावणी करा, दाखल गुन्हे वापस घ्या, मुंबई, हैदराबाद, सातारा संस्थानचे गॅझेटियर लागु करा, मराठा कुणबी एक आहेत याची अंमलबजावनि झाली पाहिजे. त्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही..हैदराबाद गझेटियर लागू करा. 13 महिन्यापासून त्यांचा अभ्यासच सुरू आहे. तिसरी मागणी सगे सोयरेचा अध्यादेश काढून दीड वर्ष झाले, तरी मराठा संयमी आहे. त्याची व्याख्या दिली आहे. ज्याची कुणबी नोंद सापडली आहे, त्यांना त्याचे सगे सोयरे प्रमाणपत्र द्या..अंतरवाली सोडल्यावर मी कोणत्याच मंत्र्याचे ऐकणार नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांना मागे फोनवर बोललो त्यांना आरक्षण द्या, म्हणून सांगितले फडणवीस यांनी आमचे डोके ज्यांनी फोडले त्या पोलिसांना बढती दिली.या वेळी फडणवीस यांच्यावर जरांगे यांनी जोरदार टिका केली. सरकारने जे आरक्षण दिले ते टिकणारे नाही, आंदोलनकरिता सर्व मराठा समाजाने सहभागी व्हावे, असे मनोज जरांगे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.