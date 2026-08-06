School Stabbing Incident: देवगाव रंगारीत शाळेत दहावीच्या विद्यार्थ्याचा धारदार शस्त्राने हल्ला; चौघे जखमी, एकाची प्रकृती गंभीर

देवगाव रंगारी : देवगाव रंगारी येथील एका विद्यालयात गुरुवारी (ता.६) दुपारच्या सत्रात दहावीच्या विद्यार्थ्यांमधील वादाचे पर्यवसान हाणामारीत झाले. यावेळी एका विद्यार्थ्यांने धारदार शस्त्राने हल्ला केल्याची घटना घडली. या हल्ल्यात चार विद्यार्थी जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार असे की,देवगांव रंगारी येथील एका शाळेत साडेअकरा वाजे दरम्यान जेवणांची सुटीत जेवण करुन हात धुवुन चार-पाच मित्र उभे असताना एका विद्यार्थानी धक्का दिला असता त्यास उभे असलेल्या मित्रांनी धक्का का दिला असे विचारले असता त्यांच्यात झालेल्या बाचाबाचीनंतर धक्का दिलेल्या विद्यार्थांने थांबा तुम्हाला बघतोच असे म्हणत वर्गात पळत जात एक पाॅकेट चाकु आणत उभे असलेल्या विद्यार्थ्यांकडे गेला व त्यांच्यावर हल्ला चढविला.त्यात दोन विद्यार्थ्यांच्या उजव्या दंडाला,एका विद्यार्थ्यांच्या उजव्या पायाला,तर एका विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर वार लागला.जख्मी झालेले विद्यार्थी रक्तबंबाळ झाले.त्यामुळे अचानक झालेल्या हल्ल्याने विद्यार्थी भयभीत झाले.शाळेचे मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी त्यांनी तात्काळ येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले.तिथे त्यांच्यावर डॉ.ठाकरे यांनी उपचार केले.दरम्यान एक विद्यार्थी गंभीर असल्याने त्यास पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..घटनेची माहिती मिळताच सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सिद्धेश्वर गोरे आपल्या सहकार्या समवेत तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या प्रकरणातील संशयित विधी संघर्षग्रस्त विद्यार्थ्यांची पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आहे..याबाबत देवगांव रंगारी पोलीस ठाण्यात एका कलम ३२५ नुसार धारधार शस्त्रांनी वार केला असा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून याबाबत अधिक तपास गंगापुरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ.निलेश पालवे करत आहे..या घटनेमुळे विद्यालय परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पालकांनी पोलीस ठाण्यासमोर मोठी गर्दी केली होती. दरम्यान शाळेतील या घटनेमुळे विद्यार्थांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.अशा घटनेमुळे पालक व विद्यार्थी भयभित झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.