Latur News: देवणीत ‘सुपरफूड’ चियाने पारंपरिक पिकांना टाकले मागे; एकरी ४-८ क्विंटल उत्पादन; एक लाखापर्यंतचा नफा शक्य

देवणी: पारंपरिक पिकांऐवजी चिया लागवडीत तालुक्यात आणि सीमावर्ती भागात झपाट्याने वाढ होत आहे. हरभरा, तूर, गहू, ज्वारीच्या तुलनेत चियामधून अधिक नफा मिळत असल्यामुळे शेतकरी या पिकाकडे वळले आहेत.यावर्षी चिया बियाणांला बाजारात २१ हजार रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत भाव मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. कमी खर्च, कमी जोखीम आणि रोगराईपासून बचाव यामुळे उत्पादन हमखास मिळते, असा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. हलक्या जमिनीत आणि कमी पाण्यातही चियाचे पीक चांगले येते. त्यामुळे दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांसाठी हा एक आदर्श पर्याय ठरतो. .'सुपरफूड' म्हणून चियाची ओळख आणि त्यातील ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड, फायबर, प्रथिने यांसारख्या पोषक घटकांमुळे देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी वाढली आहे. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढत असून, चिया लागवड भविष्यातील फायदेशीर शेती पद्धती म्हणून पुढे येत आहे..एक लाखापर्यंत मिळू शकतो नफाकमी पाण्यात आणि कमी खर्चात भरघोस नफा देणारे चिया पीक महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक सुवर्णसंधी ठरत आहे. 'सुपरफूड' म्हणून मागणी असलेले हे पीक ११०-११५ दिवसांत निघते. योग्य नियोजनामुळे एकरी चार ते आठ क्विंटल उत्पादन घेऊन एक लाख रुपयांपर्यंत निव्वळ नफा मिळविणे शक्य आहे..नफा देणारे पीकचिया हे प्रामुख्याने रब्बी हंगामातील पीक असून, ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये पेरणी केली जाते. याला १० ते ४५ अंशांदरम्यान तापमान मानवते. पण, पेरणीसाठी थंड हवामान उत्तम असते. हे पीक कोरडवाहू पद्धतीनेही घेता येते. एकरी केवळ एक ते दीड किलो बियाणे लागते. चियाला पाणी कमी लागते. चांगला भाव मिळत असल्याने उत्पन्न जास्त मिळते. गहू-हरभऱ्याला फाटा देऊन शेतकरी आता या पौष्टिक, 'सुपरफूड' पिकाकडे वळत आहेत. कमी पाण्यात चांगले उत्पन्न मिळवून देणारे हे पीक लागवड तंत्र कमी कष्ट, कमी पाणी आणि वाढती मागणी यामुळे सध्या 'नफा देणारे पीक' म्हणून ओळखले जात आहे.."तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी चियाची लागवड केली असून, यावर्षी हवामान पोषक असल्याने अधिक उत्पादनाची अपेक्षा आहे. शिवाय दरही चांगले आहेत. गेल्या दोन वर्षांत तालुक्यात काही शेतकऱ्यांनी प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केलेली लागवड आता वाढत असल्याचे चित्र सकारात्मक लक्षण आहे. आगामी काळात ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी लागवड वाढवणे अपेक्षित आहे. पेरणीपासून काढणीपर्यंतची प्रक्रिया सहजसोपी असल्याने तालुक्यात लागवड वाढली आहे. आगामी काळात लागवड वाढण्याचे संकेत आहेत."- कृष्णा मुंडे, तालुका कृषी अधिकारी.