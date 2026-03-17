Latur News: देवणी तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह गारपीट; शेतकऱ्यांचे पिकांचे नुकसान

देवणी: तालुक्यात सोमवारी (ता.१६) सायंकाळी अचानक आलेल्या वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाने मोठा तडाखा दिला. काही ठिकाणी गारपीटही झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची धावपळ उडाली..तालुक्यात सायंकाळी अचानक आकाशात ढग दाटून आले आणि जोरदार वाऱ्यासह पावसाला सुरवात झाली. काही वेळातच पावसाचा जोर वाढत गारांचा वर्षाव सुरू झाला. जोरदार वाऱ्यामुळे अनेक ठिकाणी झाडांच्या फांद्या तुटून रस्त्यावर पडल्या, तर काही ठिकाणी वीजपुरवठाही खंडित झाला..Latur Accident: चाकूरमध्ये भीषण अपघात; सिमेंट मिक्सरखाली येऊन नगरपंचायती कर्मचारी ठार. या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांना फटका बसला आहे. त्यात गहू, हरभरा, ज्वारी, भाजीपाला आदींचे नुकसान झाले आहे. गारपीट आणि वादळी वाऱ्यामुळे काही शेतांमधील पिके आडवी झाल्याचेही दिसून आले..Unseasonal Rain: राज्यात पुन्हा अवकाळीचा इशारा; शेतकऱ्यांची चिंता वाढली; १७ ते २० मार्चदरम्यान पावसाचा अंदाज.पावसामुळे शहरातील रस्त्यावर पाणी साचल्याने नागरिकांना काही काळ गैरसोय सहन करावी लागली. वादळी वाऱ्यामुळे काही ठिकाणी घरांची पत्रेही उडाली. दरम्यान, या पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला असला तरी अचानक आलेल्या वादळी पावसामुळे नागरिकांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. स्थानिक प्रशासनाने परिस्थितीवर लक्ष ठेवून नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे..या अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून शासनाकडून शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, अशी मागणी शेतकरी व नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.