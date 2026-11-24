कायगाव - श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधी सोहळ्यानिमित्त कै. गुरुवर्य जडभरतगिरी महाराज, कै. भक्तराज कन्हैयालाल महाराज मुंदडा यांच्या कृपाशीर्वादाने अमळनेर (ता. गंगापूर) येथील श्री संत नागेबाबा संस्थानचे मठाधिपती मारोती महाराज जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्री क्षेत्र आळंदी पायी दिंडी मंगळवारी (ता. २४) सकाळी ९.३० वाजता छत्रपती संभाजीनगर - अहिल्यानगर - पुणे महामार्गाने भक्तीमय वातावरणात प्रस्थान झाली. हे दिंडीचे १८ वे वर्ष आहे..ज्ञानोबा माऊली... ज्ञानोबा माऊली... या जयघोषाने आणि टाळ मृदुंगाच्या गजराने संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला. डोळ्यात भक्तीचे अश्रू आणि मुखात हरिनाम घेऊन वारकरी आळंदीच्या वाटेवर निघाले. लहानग्यांपासून वयोवृद्धांपर्यंत प्रत्येकाच्या पायात उत्साह आणि मनात माऊलींच्या दर्शनाची ओढ दिसत होती..दिंडी प्रस्थान प्रसंगी श्री क्षेत्र रामगड संस्थानचे मठाधिपती बाळकृष्ण महाराज दिघे, रामकृष्ण भक्तीधाम आश्रमचे मठाधिपती दादा महाराज वायसळ, श्री संत नागेबाबा संस्थानचे मठाधिपती मारोती महाराज जाधव, गंगापूर पंचायत समिती सदस्य बळीराम खताळ, सचिन महाराज गायकवाड, कानिफनाथ महाराज पोटभरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.यावेळी मान्यवरांनी दिंडीतील पादुकांचे दर्शन घेऊन वारकऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या. गावकऱ्यांनी ठिकठिकाणी फुलांची उधळण करून, पाणी आणि फराळ वाटून दिंडीचे स्वागत केले..या आळंदी पायी दिंडी सोहळ्यात अमळनेर, कायगाव, गणेशवाडी, लखमापूर येथील महिला पुरुष भाविक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. वाटेत दररोज सकाळी काकडा, भजन, कीर्तन आणि रात्री हरिपाठ होणार आहे. वारकऱ्यांसाठी ठिकठिकाणी अन्नदान आणि निवासाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.गेली १८ वर्षे ही परंपरा अखंडपणे सुरू असून, या दिंडीमुळे गावागावात भक्ती, एकोपा आणि वारकरी संस्कृती रुजत आहे, अशी भावना भाविकांनी व्यक्त केली.शनिवारी (ता. ५) डिसेंबर २०२६ रोजी काल्याचे कीर्तन होईल व त्यानंतर महाप्रसाद होऊन दिंडी परतीच्या प्रवासाला निघेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.