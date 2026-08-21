छ. संभाजीनगर हादरलं! 'आयफोन 15'साठी मुलाने डोंगरावरुन दिला जीव, वाचवायला गेलेल्या आई-वडिलांचाही कोसळून मृत्यू

छत्रपती संभाजीनगर शहराजवळील तीसगाव परिसरात हादरवून सोडणारी घटना घडली आहे. Apple कंपनीच्या आयफोन 15 मोबाईलसाठी हट्टाला पेटलेला मुलगा जीव देण्यासाठी खवड्या डोंगरावर पोहोचला. मागाहून गेलेले आई-वडील त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र या घटनेत तिघांचाही मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. ही घटना शुक्रवारी (दि. २१) दुपारच्या दरम्यान घडली आहे. .कुणाल मुरलीधर चांदवडे (वय 18), मुरलीधर चांदवडे आणि संगिता चांदवडे अशी मृतांची नावे आहेत. शुक्रवारी सकाळी दहाच्या सुमारास शहरातील देवळाई परिसरातील कुणाल चांदवडे नैराश्याच्या भरात खवड्या डोंगरावर गेला होता. तो कड्यावर उभा राहून आत्महत्या करण्याच्या विचारात बराच वेळ तिथे घुटमळत होता. मुलगा आत्महत्या करण्याच्या उद्देशाने खवड्या डोंगर भागाकडे निघाल्याची माहिती मिळताच आई-वडील डोंगरावर पोहचले. त्यांनी पोलीसांनाही या संदर्भात माहिती दिली..मृत्यूचा थरारमुलाची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करत आई-वडील डोंगाऱ्या दुसऱ्या बाजूला उभे होते. तर मुलगा डोंगराच्या अगदी काठावर उभा राहून उडी मारण्याचा प्रयत्न करत होता. आई-वडील त्याला विनवण्या करत होते. वडील त्याला हात पुढे करून मागे ये म्हणत होते, तसा मुलगा आणखी काठावर जाण्याचा प्रयत्न करत होता. आपण अधिक पुढे गेलो तर मुलगा खाली उडी मारेल या भितीने आई-वडील शेजारी उभे राहून त्याची समजूत काढण्यासाठी हात जोडत होते.घटनास्थळी पोलिसपोलीस आणि अग्निशमन विभागाचे पथकही घटनास्थळी दाखल झाले होते. तरुणाने उडी मारली तरी त्याचे प्राण वाचावे यासाठी खाली जाळी लावण्यात आली होती. प्रचंड तणावात असलेला मुलगा ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. मुलाला बोलण्यात गुंतवून वडील थोडे त्याच्या दिशेने सरकले, मुलाचा हात पकडून त्याला अलिकडे खेचणार तोच मुलाने कठड्यावरून खाली उडी घेतली, सोबत हात धरलेले वडीलही साठ ते सत्तर फूट खोल खाली असलेल्या दगडावर कोसळले.हा सगळा प्रकार पाहून भांबावलेली आई पुढे सरसावली तर तिचाही तोल गेला आणि ती देखील डोंगरावरून खाली कोसळली. तास-दीड तास डोंगराच्या पायथ्याशी शेकडो लोक हा प्रकार पाहत होते. तीसगावच्या सरपंचांनी डोंगरावर जाऊन त्या तरूणाची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु कोणालाच यश आले नाही. उंचावरून तिघेही खाली पडल्यामुळे आई-वडील आणि मुलाचा जागीच मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे.तीन तासांचे प्रयत्न अयशस्वीतिसगावच्या सरपंचांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कुणाल चांदवडे सकाळी दहा वाजल्यापासून डोंगराच्या कड्यावर उभा होता. तो वारंवार जागा बदलत होता. मात्र, आईशी बोलत होता. दुपारी एक वाजेपर्यंत हा प्रकार सुरु होता. आम्ही कुणालला अनेकदा विनवणी केली. पण तो कोणाचेही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. त्याचे वडील आधी डोंगराच्या खाली होते. आई वर उभी राहून त्याची समजूत काढत होती. शेवटच्या 15 ते 20 मिनिटांत वडील वर आले. आम्हाला वाटलं ते त्याला बोलण्यात गुंतवतील. मात्र, ते मुलाला धरायला गेले आणि दोघेही खाली पडले. त्यांच्यापाठोपाठ आईनेही खाली उडी मारली, असेही सरपंचांनी सांगितले.सरपंचांच्या माहितीनुसार, त्यांनी स्वतः कुणालकडे पाहून म्हटले, 'हे बघ मी सरपंच आहे गावचा, मोबाईल आहे माझ्याजवळ. तुला आयफोन 15 प्रो देऊ', त्यावर कुणाल हताशपणे गुडघ्यात वाकला आणि नंतर म्हणाल की, 'आता काहीच सोल्यूशन नाही, एकच सोल्यूशन आहे'. त्यावर कुणालच्या आईने, 'दुसरं सोल्यूशन नाही, असं का वाटतं तुला', असे रडवेल्या आवाजात म्हटले.यानंतर काही वेळातच वडील जवळ आल्यानंतर कुणालने डोंगराच्या कड्यावरुन शरीर खाली झोकून दिले आणि त्याच्यासोबत वडील आणि त्याच्यापाठोपाठ आई असे तिघेही खाली पडून त्यांचा मृत्यू झाला. पोलीसांनी तिघांचेही मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी शासकीय रुग्णालयात पाठवले.-------------------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.