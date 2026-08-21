मराठवाडा

छ. संभाजीनगर हादरलं! 'आयफोन 15'साठी मुलाने डोंगरावरुन दिला जीव, वाचवायला गेलेल्या आई-वडिलांचाही कोसळून मृत्यू

संतोष कानडे
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छत्रपती संभाजीनगर शहराजवळील तीसगाव परिसरात हादरवून सोडणारी घटना घडली आहे. Apple कंपनीच्या आयफोन 15 मोबाईलसाठी हट्टाला पेटलेला मुलगा जीव देण्यासाठी खवड्या डोंगरावर पोहोचला. मागाहून गेलेले आई-वडील त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र या घटनेत तिघांचाही मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. ही घटना शुक्रवारी (दि. २१) दुपारच्या दरम्यान घडली आहे.

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