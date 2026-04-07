Yavatmal News: विषबाधेने तीन चिमुकल्यांचा मृत्यू; आई अत्यवस्थ, मृतांमध्ये दोन बहिणी एका भावाचा समावेश

Timeline of the Children’s Illness: धाड तालुक्यात अन्नातून विषबाधेमुळे तीन चिमुकल्या मृत्युमुखी पडल्या. आई गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल. पोलिसांनी प्राथमिक चौकशी सुरू केली असून मृत्यूचे नेमके कारण शवविच्छेदन अहवालानंतर कळेल.
सकाळ वृत्तसेवा
धाड: अन्नातून विषबाधा झाल्याने तीन चिमुकल्या बहीण भावाचा मृत्यू झाला तर आई अत्यवस्थ आहे. ही घटना बुलडाणा तालुक्यातील धाड येथे सोमवारी (ता. ६) सकाळी उघडकीस आली. या चौघांची ही प्रकृती चार एप्रिलपासून बिघडली होती. त्यानंतर पाच एप्रिल रोजी धाड येथील रुग्णालयात त्यांना दाखल करण्यात आले होते. यापैकी दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू सोमवारी रोजी सकाळी झाला. तर सायंकाळी उपचारादरम्यान आणखी एक मुलगी दगावली.

