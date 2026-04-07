Yavatmal News: विषबाधेने तीन चिमुकल्यांचा मृत्यू; आई अत्यवस्थ, मृतांमध्ये दोन बहिणी एका भावाचा समावेश

धाड: अन्नातून विषबाधा झाल्याने तीन चिमुकल्या बहीण भावाचा मृत्यू झाला तर आई अत्यवस्थ आहे. ही घटना बुलडाणा तालुक्यातील धाड येथे सोमवारी (ता. ६) सकाळी उघडकीस आली. या चौघांची ही प्रकृती चार एप्रिलपासून बिघडली होती. त्यानंतर पाच एप्रिल रोजी धाड येथील रुग्णालयात त्यांना दाखल करण्यात आले होते. यापैकी दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू सोमवारी रोजी सकाळी झाला. तर सायंकाळी उपचारादरम्यान आणखी एक मुलगी दगावली. .स्थानिक पोलिसांकडून प्राप्त माहीतीनुसार, धाड येथील रहिवासी जमदार कुटुंबातील मोहंमद वसीम जमादार (वय ४), मशीरा मोहंमद जमादार (वय ७), आई अफरिन महमंद वसीम (वय ३४) आणि फातिमा वसीम (वय ८) यांना चार एप्रिल रोजी मळमळ सुरू झाली होती. या नंतर पाच एप्रिल रोजी चौघांनाही धाड येथील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले..उपचार सुरू असताना सोमवारी रोजी सकाळी मोहंमद वसीम जमादार (वय ४), मशीरा मोहंमद जमादार (वय ७) या चिमुकल्या बहीण भावाचा मृत्यू झाला. घटनेचे गांर्भीय लक्षात घेत, अत्यवस्थ असलेल्या आई अफरिन महमंद वसीम आणि फातिमा वसीम यांना बुलडाणा येथे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..दरम्यान त्यापैकी फातिमा वसीम (वय ८) या मुलीचा ही सायंकाळी उपचारादरम्यान मृत्यू झाला असून आईवर उपचार सुरू असल्याची माहिती आहे. वृत्त लिहीपर्यंत पोलिस कार्यवाही सुरु होती. दरम्यान सोमवारी दुपारी शोकाकूल वातावरणात सकाळी मृत झालेल्या दोन चिमुकल्यांचा स्थानिक कब्रस्थानात दफणविधी करण्यात आला.."चौघांनाही अन्नातून विषबाधा झाली असावी अशी प्राथमिक माहिती आहे. यात दोन मुली व एका मुल असे तीन मृतक आहे. मृतकांच्या शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मृत्यूचे नेमके कारण सांगता येईल."-परमेश्वर केंद्रे, पोलीसउपनिरीक्षक. धाड