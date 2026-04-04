Jalna News: अवकाळीचा कांदा बीजोत्पादनाला फटका; शेतकरी संकटात; धाकलगाव परिसरातील चित्र

धाकलगाव: अंबड तालुक्यातील धाकलगाव परिसरात यावर्षी शेतकऱ्यांनी कांदा बीजोत्पादनाची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली होती. सदरील पीक सुरवातीच्या काळात चांगल्या प्रकारे आले होते. मात्र, मागील काही दिवसांपासून झालेला अवकाळी पाऊस, गारपीट व जोरदार वाऱ्यामुळे या पिकांचे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे..गारपीट आणि वाऱ्यामुळे कांद्या बीजोत्पादनाचे पीक जमिनीवर आडवे झाल्यामुळे उत्पादनावर मोठा परिणाम होणार आहे. शेतकऱ्यांना एकरी दोन ते अडीच लाख रुपये उत्पादनातून मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु नैसर्गिक संकटामुळे आता केलेला खर्चही निघतो की नाही असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे..शेतकऱ्यांनी खूप मशागत व पिकाची योग्य काळजी घेतली होती. मात्र, अचानक आलेल्या गारपिटीमुळे कांदा बीजोत्पादन शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. सरकार आम्हाला मदत करेल का? झालेल्या पिकांचे तातडीने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना सरकारने मदत द्यावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.."आम्ही मोठ्या आशेने कांदा बीजोत्पादन पिकाची लागवड केली होती. पीकही जोमदार आले होते; पण गारपीट आणि वाऱ्यामुळे सर्व काही उद्ध्वस्त झाले. आता केलेला खर्चही निघेल का नाही याची चिंता लागली आहे."-अमोल पवळ, शेतकरी धाकलगाव."एकरी दोन ते अडीच लाखांचे उत्पादन मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, अचानक आलेल्या अवकाळी पावसाने सर्व काही गणित बिघडले आहे. आम्ही पूर्णपणे हवालदिल झालो आहोत. शासनाने पंचनामे करून आम्हाला भरपाई द्यावी."-ज्ञानेश्वर नाझरकर, शेतकरी धाकलगाव.