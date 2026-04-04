मराठवाडा

Jalna News: अवकाळीचा कांदा बीजोत्पादनाला फटका; शेतकरी संकटात; धाकलगाव परिसरातील चित्र

Crop Damage from Hailstorm and Strong Winds: धाकलगाव परिसरातील शेतकऱ्यांचे कांदा बीजोत्पादन अवकाळी पावसाने, गारपीट आणि वाऱ्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
धाकलगाव: अंबड तालुक्यातील धाकलगाव परिसरात यावर्षी शेतकऱ्यांनी कांदा बीजोत्पादनाची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली होती. सदरील पीक सुरवातीच्या काळात चांगल्या प्रकारे आले होते. मात्र, मागील काही दिवसांपासून झालेला अवकाळी पाऊस, गारपीट व जोरदार वाऱ्यामुळे या पिकांचे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

