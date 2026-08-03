Gas Explosion in Dhamangaon: धामणगावात स्वयंपाकघरात गॅसचा स्फोट; महिला भाजली, संसारोपयोगी साहित्य जळून खाक

फुलंब्री : फुलंब्री तालुक्यातील धामणगाव येथे स्वयंपाक करत असताना अचानक गॅसचा स्फोट होऊन भीषण आग लागल्याची घटना घडली. या दुर्घटनेत नाजेरा अफसर पठाण या महिला भाजल्या असून, घरातील संसारोपयोगी साहित्य जळून खाक झाले. जखमी महिलेला पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (घाटी) येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. .धामणगाव येथे नेहमीप्रमाणे सकाळी सुमारे ११ वाजण्याच्या सुमारास नाजेरा अफसर पठाण या आपल्या घरातील स्वयंपाकघरात गॅसवर स्वयंपाक करत होत्या. त्याचवेळी अचानक मोठा स्फोट झाला आणि गॅसजवळ भीषण आग भडकली. काही क्षणांतच आगीने रौद्ररूप धारण करत संपूर्ण स्वयंपाकघराला वेढा घातला. घरातील कपडे, धान्य, भांडी, फर्निचर तसेच इतर संसारोपयोगी साहित्य आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले. त्यामुळे कुटुंबाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे..स्फोटाचा आवाज ऐकून शेजारी व ग्रामस्थांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी प्रसंगावधान राखत नाजेरा पठाण यांना घराबाहेर सुरक्षित बाहेर काढले. त्यानंतर स्थानिकांच्या मदतीने आग आटोक्यात आणण्यात आली. वेळेत आग विझविल्यामुळे शेजारील घरांमध्ये आग पसरण्याचा धोका टळला. जखमी महिलेला प्रथम प्राथमिक उपचार देण्यात आले. त्यानंतर अधिक उपचारासाठी त्यांना छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात हलविण्यात आले. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती कुटुंबीयांनी दिली..प्राथमिक माहितीनुसार गॅसचा स्फोट झाल्यानंतर ही आग लागल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, स्फोटाचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नाही. या अचानक घडलेल्या दुर्घटनेमुळे धामणगाव परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. ग्रामस्थांनी घरगुती गॅस सिलिंडर व गॅस उपकरणे वापरताना नियमित तपासणी करून आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.