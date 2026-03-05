Mahadev Munde Murder Case: ''महादेव मुंडेंचा खून धनंजय मुंडेंच्या सांगण्यावरुन'', नार्को टेस्टमध्ये खुलासा झाल्याचा फड यांचा दावा

Dhananjay Munde: मागच्या वर्षभरापासून गाजत असलेल्या महादेव मुंडे प्रकणात धक्कादायक दावा पुढे येत आहे. या प्रकरणातल्या संशयित आरोपींची काही दिवसांपूर्वी नार्को टेस्ट आणि ब्रेन मॅम्पिंग करण्यात आलेली होती. यातील आरोपींनी धनंजय मुंडेंचं नाव घेतल्याचा दावा शरद पवार गटाचे नेते राजाभाऊ फड यांनी केला आहे. नार्को टेस्टचा रिपोर्ट पोलिस जाणीवपूर्वक दडवून ठेवत असल्याचंही फड म्हणाले..राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे परळीतील नेते राजाभाऊ फड यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद बोलावली होती. यावेळी त्यांनी माजी मंत्री तथा आमदार धनंजय मुंडे यांच्यावर गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले आहेत. फड म्हणाले की, महादेव मुंडे यांचा खून धनंजय मुंडेंच्या सांगण्यावरुनच झाल्याचं नार्को टेस्टमध्ये उघड झाल्याची आमच्याकडे माहिती आहे. मात्र पोलिस नार्को टेस्टचे रिपोर्ट उघड करीत नाहीत, त्याचं कारण स्थानिक आमदाराचा दबाव. तपासाचा भाग असल्याचं कारण पोलिसांकडून सांगितलं जातंय. मात्र हा तपास किती दिवस चालणार? हा प्रश्नच आहे..Holi 2026: मुख्यमंत्री निवासात होळीचा थाट! फुलांच्या वर्षावात साजरी झाली रंगपंचमी; मयूर नृत्य आणि पारंपरिक गाण्यांनी लुटला आनंद.राजाभाऊ फड यांनी धनंजय मुंडेंवर कलम १२० ब नुसार आरोपी करण्याची मागणी केली आहे. एवढंच नाही तर धनंजय मुंडेंनी परळीतल्या १० लोकांना संपवल्याचा धक्कादायक आरोप फड यांनी केला. ''महादेव मुंडें हत्या प्रकरणाचा तपास तेव्हाच योग्य पद्धतीने झाला असता तर पुढच्या काळात बापू आंधळे आणि संतोष देशमुख यांच्या हत्या झाल्या नसत्या. मात्र महादेव मुंडे खून प्रकरणाचा तपास थांबवण्यासाठी धनंजय मुंडेंच्या बंगल्यावरुन फोन गेला आणि तपास थांबला.'' असाही आरोप राजाभाऊ फड यांनी केला आहे..२० मार्चचा अल्टिमेटम''महादेव मुंडेंचा खून होऊन एवढा काळ लोटला तरीही आरोपींना अटक झालेली नाही. आता २० मार्चपर्यंत खऱ्या आरोपींना अटक केली नाही आणि तपास पारदर्शकपणे झाला नाही तर तीव्र आंदोलन करु'', असा इशारा राजाभाऊ फड यांनी दिलाय..Pune News: पुण्यात चेंबरभोवतीचे खड्डे ठरताहेत जीवघेणे; समपातळीवर आणण्याचे काम संथगतीने, पावसाळ्यात लागणार महापालिकेचा कस.कृषी घोटाळ्यात क्लिनचीटमाजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर कृषी साहित्य खरेदी आणि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्रकरणात अंजली दमानिया यांनी गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले होते. मात्र राज्य लोकायुक्तांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत, दमानियांच्या तक्रारीत कोणतेही ठोस पुरावे नसल्याचे लोकायुक्तांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.