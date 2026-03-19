Dhananjay Munde: धनंजय मुंडेंचा रोख कुणाकडे? ''राज्यातील बड्या नेत्यांचं मला संपवायचं कारस्थान...''

Beed Latest News: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिग्गज नेते आणि आमदार धनंजय मुंडे यांनी गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर विरोधकांवर शब्दांचे आसूड ओढले. परळीत आयोजित एका जाहीर कार्यक्रमात बोलताना मुंडेंनी केलेल्या गौप्यस्फोटाने राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे..नगरपालिका निवडणुकीच्या काळातील आठवणींना उजाळा देताना धनंजय मुंडे भावूक पण तितकेच आक्रमक झाले होते. ते म्हणाले, राज्यातील बड्या नेत्यांनी मला राजकीयदृष्ट्या संपवण्यासाठी चक्रव्यूह रचले होते..''सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून माझी प्रतिमा मलीन करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न झाला. विरोधकांना वाटले धनंजय मुंडे संपेल, पण परळीच्या मायबाप जनतेने माझ्यावर अढळ विश्वास दाखवला आणि या बदनामीला चोख प्रत्युत्तर दिले.'' असं ते म्हणाले.विशेष म्हणजे, मुंडेंनी कोणाचेही नाव न घेता राज्यातील 'बड्या नेत्यांवर' निशाणा साधल्यामुळे, हे नेते नक्की कोण? याबाबत आता राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. .केवळ राजकीय टोलेबाजीच नाही, तर मुंडेंनी परळीकरांसाठी विकासकामांचा धडाकाही लावला. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील ६७७ लाभार्थ्यांना पहिल्या हप्त्याचे (प्रत्येकी १ लाख रुपये) वाटप करण्यात आले. तसेच रमाई घरकुल योजनेच्या २०० नवीन घरांचे भूमिपूजन झाले..परळीत वैद्यकीय महाविद्यालय जरी तांत्रिक कारणास्तव झाले नसले, तरी गरिबांसाठी अत्याधुनिक उपचार सुविधा असलेली मोठी वैद्यकीय वास्तू उभारणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. येत्या ३ महिन्यांत याचे भूमिपूजन होणार आहे. डॉक्टरांनी रात्री आणि रविवारी देखील अत्यावश्यक सेवा दिलीच पाहिजे, असा स्पष्ट सल्ला त्यांनी यावेळी दिला. या कार्यक्रमाला उपविभागीय अधिकारी अरविंद लाटकर, नगराध्यक्षा पद्मश्री धर्माधिकारी, अजय मुंडे, डॉ.संतोष मुंडे आणि इतर मान्यवरांची उपस्थिती होती.