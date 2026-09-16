Road Development : धनंजय मुंडेंच्या मागणीला यश! लोखंडी सावरगाव-बर्दापूर फाटा रस्ता होणार चौपदरी; १०४.४९ कोटींच्या कामाची निविदा प्रसिद्ध

परळी वैजनाथ - परळी वैजनाथ विधानसभा मतदारसंघातील बीड व लातूर जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५४८-ब वरील लोखंडी सावरगाव ते लातूर रोडवरील बर्दापूर फाटा या दोनपदरी रस्त्याचे आता चौपदरीकरण होणार आहे. या कामासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंजुरी दिली असून, सुमारे १७.५० किलोमीटर लांबीच्या या कामासाठी १०४.४९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. कामाची निविदाही प्रसिद्ध झाली आहे..या मार्गावरून बीड व लातूर जिल्ह्यांदरम्यान मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होत असते. वाढती वाहतूक, भरधाव वाहनांची संख्या तसेच रस्त्यालगतची गावे यामुळे या मार्गावर अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याचे सांगण्यात येते. ही बाब लक्षात घेऊन माजी मंत्री आमदार धनंजय मुंडे यांनी या रस्त्याचे चौपदरीकरण करण्याची मागणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे दिल्ली येथे प्रत्यक्ष भेटून केली होती..लातूर जिल्ह्याच्या हद्दीत चौपदरी रस्ता उपलब्ध असताना बीड जिल्ह्याच्या हद्दीतील संबंधित मार्ग दोनपदरी असल्याने वाहतुकीस अडथळे निर्माण होत होते. त्यामुळे बीड जिल्हा हद्दीतील लोखंडी सावरगाव ते बर्दापूर फाटा या मार्गाचेही चौपदरीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी मुंडे यांनी केली होती. त्यानुसार आता या कामाला मंजुरी मिळाली असून निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे आगामी काळात या मार्गावरील वाहतूक अधिक सुरक्षित व सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे.या मंजुरीबद्दल आमदार धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे आभार मानले आहेत..परळी मतदारसंघातील विविध रस्त्यांची कामेदरम्यान, परळी मतदारसंघातील परळी-बर्दापूर, परळी-धर्मापुरी, परळी-सिरसाळा, परळी-सोनपेठ तसेच अंबाजोगाई-मांडेखेल-नाथरा मार्गे सोनपेठ या विविध रस्त्यांच्या कामांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच परळी शहर बायपास आणि परळी-गंगाखेड रस्त्याचे कामही अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या विविध रस्ते विकासकामांमुळे मतदारसंघातील दळणवळण व्यवस्था अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.