मराठवाडा

Road Development : धनंजय मुंडेंच्या मागणीला यश! लोखंडी सावरगाव-बर्दापूर फाटा रस्ता होणार चौपदरी; १०४.४९ कोटींच्या कामाची निविदा प्रसिद्ध

बीड व लातूर जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५४८-ब वरील लोखंडी सावरगाव ते लातूर रोडवरील बर्दापूर फाटा या दोनपदरी रस्त्याचे आता चौपदरीकरण होणार आहे.
mla dhananjay munde

mla dhananjay munde

sakal

लक्ष्मण वाकडे
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परळी वैजनाथ - परळी वैजनाथ विधानसभा मतदारसंघातील बीड व लातूर जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५४८-ब वरील लोखंडी सावरगाव ते लातूर रोडवरील बर्दापूर फाटा या दोनपदरी रस्त्याचे आता चौपदरीकरण होणार आहे. या कामासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंजुरी दिली असून, सुमारे १७.५० किलोमीटर लांबीच्या या कामासाठी १०४.४९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. कामाची निविदाही प्रसिद्ध झाली आहे.

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