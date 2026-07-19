Jalna Road Delay: धनगरपिंपरी ते शेवगा फाटा रस्ता चिखलमय, रखडलेल्या कामामुळे ग्रामस्थ-विद्यार्थ्यांची जीवघेणी तारेवरची कसरत

अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील धनगरपिंपरी ते शेवगा फाटा या रस्त्याच्या कामाला मंजुरी मिळाली असली तरी रखडलेल्या कामामुळे पावसाळ्यात रस्ता चिखलमय बनून गटार नाल्याचे स्वरूप आल्याचे चित्र पाहण्यासाठी मिळत आहे.रस्त्यावरील चिखल, गटार नाल्या तुडवीत ग्रामस्थ, विद्यार्थी व वाहन चालक यांना रस्ता शोधावा लागत आहे.यामुळे अंबड, जालना शहराला जोडण्यासाठी दळणवळणासाठी पक्का डांबरीकरण व सिमेंटचा रस्ता नसल्याने दररोजची होणारी पायपीट थांबता थांबेना यामुळे ग्रामस्थांमधून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे..धनगरपिंपरी येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र,महसूल मंडळ व पशुचिकित्सालय: अंबड तालुक्यातील धनगरपिंपरी हे गाव अंबड - जालना महामार्गावरील शेवगा फाटा येथून दोन किलो मीटर अंतरावर असून गावात प्राथमिक आरोग्य केंद्र,महसूल मंडळ व पशुचिकित्सालय सारख्या सुविधा उपलब्ध असताना गावाला पक्का डांबरीकरण व सिमेंटचा रस्ता नसल्याने मोठी कोंडी होत आहे.गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राला तीस ते पस्तीस गावे जोडलेली आहे.यामुळे नेहमीच वर्दळ असते.गावाला जोडणारा पक्का रस्ताच नाही. त्याठिकाणी बसची व्यवस्था कशी असणार हे तर विचारायलाच नको आहे. रस्त्याचे काम एक वर्षापासून हाती घेतले आहे.मात्र त्याला पुरेशी गती मिळत नसल्याने काम रखडले आहे.या कामाला गती मिळणार तरी कधी हेच कळायला मार्ग नाही.यामुळे अडीच ते पावणे तीन हजार लोकसंख्या असलेले चारशे ते साडेचारशे घरांचा उंबरा आहे. मात्र ग्रामस्थ सुविधा पासून कोसोमैल दूर आहेत..धनगरपिंपरी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार घेण्यासाठी शेवगा,वाघलखेडा,लालवाडी, लालवाडी तांडा,सारंगपुर, हारतखेडा,बठाण खुर्द,गोला, मठपिंपळगाव,पारनेर,हस्तपोखरी, नागझरी,आलमगाव,साडेसावंगी, चांभारवाडी, हनुमाननगर, दुधपुरी, दहिपुरीसह आदी गावातील ग्रामस्थ हि गावे जोडलेली आहे..एसटी अभावी ग्रामस्थ, विद्यार्थी यांना उन्ह, वादळ,वाऱ्यासह, पाऊस झेलत करावी लागते पायपीट: तालुक्यातील धनगरपिंपरी येथील ग्रामस्थ, विद्यार्थी यांना अंबड, जालना शहरात येण्या जाण्यासाठी बसची सुविधा उपलब्ध नसल्याने पायपीट करावी लागत आहे.चहोबाजूने रस्त्यांची कोंडी झाली आहे..गावाला जोडणारा पक्का रस्ता होणार तरी कधी?धनगरपिंपरी येथील ग्रामस्थ, विद्यार्थी यांना शहरात जाण्यासाठी गावाला जोडणारा पक्का रस्ता नसल्याने पायपीट केल्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. रखडलेले काम जलद गतीने सुरू करावे. दळणवळणासाठी पक्का रस्ता लवकरात लवकर बनावा अशी रास्त अपेक्षा आहे.रामेश्वर सावंत, ग्रामस्थ धनगरपिंपरी.चिखल तुडवीत करावी लागते ग्रामस्थ, विद्यार्थ्याना पायपीटधनगरपिंपरी गावाला गावपण राहिले नाही. रस्ता या विकासाच्या नाड्या आहे. असे म्हटले जाते. मात्र ज्या गावाला जोडणारा पक्का रस्ताच नसल्याने सध्या पावसाळ्याच्या दिवसात चिखलमय रस्ते, गटार नाल्या तुडवीत जीवघेणी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.यामुळे तात्काळ पक्का सिमेंट रस्ता बनवून सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.संतोष मोढेकर, ग्रामस्थ धनगरपिंपरी.धनगरपिंपरी येथील ग्रामस्थ, विद्यार्थी यांना शहरात जाण्यासाठी गावाला जोडणारा पक्का रस्ता नसल्याने पायपीट केल्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. रखडलेले काम जलद गतीने सुरू करावे. दळणवळणासाठी पक्का रस्ता लवकरात लवकर बनावा अशी रास्त अपेक्षा आहे.रामेश्वर सावंत, ग्रामस्थ धनगरपिंपरी.चिखल तुडवीत करावी लागते ग्रामस्थ, विद्यार्थ्याना पायपीटधनगरपिंपरी गावाला गावपण राहिले नाही. रस्ता या विकासाच्या नाड्या आहे. असे म्हटले जाते. मात्र ज्या गावाला जोडणारा पक्का रस्ताच नसल्याने सध्या पावसाळ्याच्या दिवसात चिखलमय रस्ते, गटार नाल्या तुडवीत जीवघेणी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.यामुळे तात्काळ पक्का सिमेंट रस्ता बनवून सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.संतोष मोढेकर, ग्रामस्थ धनगरपिंपरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.