Hingoli Farmer Strike: धनगरवाडीत शेतकऱ्यांचा साठ फूट खोल विहिरीत ‘विहीर आत्मक्लेश’ आंदोलन; मनरेगा योजनेतील फसवणूक उघडकीस

हिंगोली: 'विहीर चोरीला गेली आहे, ती शोधून द्या!' ही तक्रार वाचताना एखाद्याला उपरोधिक वाटू शकेल. मात्र, सेनगाव तालुक्यातील धनगरवाडी येथील रामचंद्र खडसे या शेतकऱ्यासाठी हे जळजळीत वास्तव आहे. प्रशासकीय फायलींमध्ये 'विहीर' सजल झाली, तिचे बिल निघाले आणि संबंधिताचे खिसेही गरम झाले. मात्र, प्रत्यक्षात खडसेंच्या शेतात आजही कोरडी जमीन प्रशासकीय अनास्थेची साक्ष देत उभी आहे. याच भ्रष्ट व्यवस्थेच्या निषेधार्थ शुक्रवारी (ता. १३) धनगरवाडीत जो 'विहीर आत्मक्लेश' सोहळा पार पडला, त्याने केवळ हिंगोलीच नव्हे तर राज्याचे लक्ष वेधून घेतले आहे..शुक्रवारी सकाळी सात वाजता जेव्हा गावकऱ्यांनी विठ्ठल तिडके यांच्या ६० फूट खोल विहिरीत पाहिले, तेव्हा दृश्य काळजाचा ठोका चुकवणारे होते. साधारण ५० फूट खोलीवर दोन बाजेवर आठ शेतकरी बसलेले होते. खाली काळशार पाणी आणि वर मृत्यूची टांगती तलवार. मनरेगामधील लाखो रुपयांच्या घोटाळ्याला वाचा फोडण्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वीकारलेला हा मार्ग जितका आगळावेगळा होता, तितकाच तो प्रशासनासाठी चपराक देणारा होता. शिवसेना जिल्हाप्रमुख संदेश देशमुख यांनीही आंदोलनात उडी घेत दोन फूट खोल पाण्यात उभे राहून व्यवस्थेला जाब विचारला..ज्या मनरेगा योजनेचा मूळ उद्देश ग्रामीण भागातील हाताला काम आणि शेताला पाणी देणे हा आहे, त्याच योजनेत धनगरवाडीत मोठा डल्ला मारण्यात आला. जिओ-टॅगिंगमधील तांत्रिक पळवाटा शोधून, विहीर अस्तित्वात नसतानाही कागदोपत्री ती पूर्ण दाखवून शासकीय निधीचा अपहार करण्यात आला. या प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार संतोष कोरडे असून त्याला प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे वरदहस्त लाभल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. याआधी रोजगार सेवक आणि तांत्रिक साहाय्यकावर गुन्हे दाखल झाले असले, तरी मूळ सूत्रधार अद्याप मोकाट असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे..सहा तास चाललेल्या थरारानंतर अखेर प्रशासनाला जाग आली. सकाळीच पोलिस निरीक्षक झळके, पोलिस उपनिरीक्षक नेलगुळे, राठोड, पोलिस कर्मचारी, होमगार्ड दाखल झाले होते. दुपारी १२ वाजेपर्यंत पंचायत समितीचा एकही वरिष्ठ अधिकारी फिरकला नाही. वाढता तणाव पाहून गटविकास अधिकारी सुरेश कांबळे विस्तार अधिकारी जारे, ग्रामपंचायत अधिकारी संदीप काळे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली.या घोटाळ्याची व्याप्ती पाहता, तपासाची सूत्रे आता स्थानिक गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आली. विभागीय चौकशीनंतर तत्कालीन बीडीओ आणि लेखाधिकाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल करण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आले.फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांना विशेष अधिकाराअंतर्गत पुन्हा विहीर योजनेचा लाभ देण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे..न्याय मिळाला नाही, तर रास्ता रोकोप्रशासनाच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून शेतकऱ्यांनी आंदोलन स्थगित केले असले तरी, विहीर खरोखर कधी खोदली जाते आणि दोषी कधी तुरुंगात जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. दरम्यान, आमचा जिव गेला तरी चालेल पण मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही विहीरी बाहेर येत नाही, या भूमिकेवर शेतकरी ठाम होते. जर न्याय मिळाला नाही तर रास्ता रोको आंदोलन करु, असे शिवसेना जिल्हाप्रमुख देशमुख यांनी सांगितल्यावर शेतकरी शांत झाले आंदोलनाला स्थगिती देण्यात आली.