मराठवाडा

Nilanga Road News: मंजुरीच्या आशेवर रस्ता उखडला, काम अर्धवट सोडून ठेकेदार गायब; नागरिकांना मनस्ताप

Nilanga Residents Demand Inquiry Into Incomplete Road Work: निलंग्यात धानोरा-मदनसुरी रस्त्याचे काम रखडले; मंजुरी आणि निधीबाबत संभ्रम
Maharashtra Road News Incomplete Dhanora Madansuri Road Work Causes Travel Problems as Residents Seek Action Against Those Responsible

Maharashtra Road News Incomplete Dhanora Madansuri Road Work Causes Travel Problems as Residents Seek Action Against Those Responsible

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-राम काळगे

निलंगा : यापूर्वी कामे पूर्ण झालेल्या अनेक रस्त्याचे व विकासच्या कामाची बिले वेळेत मिळत नसल्यामुळे ठेकेदारांमध्ये सध्या उदासीनता आहे. भविष्यात कामे करण्यासाठी ठेकेदार पुढे येतील की नाही असा प्रश्न निर्माण होत आहे. म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तालुक्यातील धानोरा ते मदनसुरी या रस्त्याचे काम तुम्हालाच मंजूर झाले आहे.

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Nilanga
Maharashtra road construction news
Maharashtra public works

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