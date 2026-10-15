Nilanga Road News: मंजुरीच्या आशेवर रस्ता उखडला, काम अर्धवट सोडून ठेकेदार गायब; नागरिकांना मनस्ताप

-राम काळगेनिलंगा : यापूर्वी कामे पूर्ण झालेल्या अनेक रस्त्याचे व विकासच्या कामाची बिले वेळेत मिळत नसल्यामुळे ठेकेदारांमध्ये सध्या उदासीनता आहे. भविष्यात कामे करण्यासाठी ठेकेदार पुढे येतील की नाही असा प्रश्न निर्माण होत आहे. म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तालुक्यातील धानोरा ते मदनसुरी या रस्त्याचे काम तुम्हालाच मंजूर झाले आहे. .Success Story: आई गाईचा गोठा सांभाळते, वडील शेती करतात; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर गाठली पोलीस वर्दी, अनुजा पवारचा प्रेरणादायी प्रवास.टेंडरही तुम्हालाच मिळणार आहे तुम्ही काम सुरू करा अशी गळ घालून एका ठेकेदाराला रस्ता उखडायला लावला मात्र रस्त्याचे काम मंजूर आहे की नाही हा संभ्रम असून त्या कामाला निधीची तरतूद नसल्याचे कळाल्यानंतर अर्धवट काम सोडून ठेकेदार पळाला असल्याचा प्रकार घडला आहे या भागातील नागरिकांना मात्र नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे या कामाची चौकशी करून दोषीवर कारवाई करावी अशी मागणी या भागातील नागरिकाकडून करण्यात येत आहे..सध्या दुष्काळी परस्थिती निर्माण झाली असल्याने रस्त्याची व नालीची मंजूर झालेली विविध कामे थांबवण्यात येत आहेत तर जिल्हा व राज्य मार्ग असलेली कामे मंजूर असली तरी आता दुष्काळी स्थितीत मंजूर झालेल्या रस्त्याच्या कामाला निधी मिळणार की नाही असा प्रश्न निर्माण होत आहे. मागील दिड महिण्यापूर्वी धानोरा ते मदनसुरी या रस्त्याचे काम मंजूर झाले व ते काम मलाच मिळाले म्हणून एका ठेकेदारानी हा रस्ता पूर्ण उखडून काढला त्यातील कांही रस्त्यावर मुरूमही टाकण्यात आला मात्र हे काम अर्धवट स्थितीत सोडून ठेकेदार पळून गेला आहे. सध्या रस्त्यावरची मोठी खडी वरच्या पृष्ठ भागावर पडल्याने लहान मोठ्या वाहन धारक प्रवाशाना मोठी कसरत करावी लागत आहे. या उखडलेल्या रस्त्यामुळे वाहनाचे नुकसान तर प्रवाशी वर्गाचे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. हा रस्ता तत्काळ दुरुस्त करावा अशी मागणी या भागातील नागरिकाकडून केली जात आहे..अशोक सूर्यवंशी : सरपंच मदनसुरीया मार्गावरून निलंगा शहराकडे येणाऱ्या प्रवाशाची संख्या अधिक प्रमाणात आहे. ठेकेदारांनी रस्ता पूर्णता उघडून अर्धवट सोडून पळून गेला आहे संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा या कामाकडे पूर्णता दुर्लक्ष करत आहे खराब रस्त्यामुळे वाहनाचे नुकसान होत आहे तर अनेकांच्या आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत प्रशासन या प्रकाराला जबाबदार असून जनतेला वेठीस धरत आहे. का मंजूर झाले आहे की नाही व मंजूर नसताना काम सुरू केले तसे ठेकेदार अर्धवट काम सोडून पळून का गेला याची चौकशी करून संबंधितावर कारवाई करावी अशी आमची मागणी आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...अरूण मुळजकर : अभियंता : कासारसिरशी ता. निलंगासंबंधित ठेकेदारानी रस्ता उखडून टाकला आहे कांही भागावर मुरूम टाकण्यात आला असून सध्या मुरूम मिळत नसल्याने काम बंद आहे. लवकरच हे काम सुरू करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.