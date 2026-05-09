Paithan Water Crisis: धरण उशाला कोरड घशाला..! पैठण तालुक्यातील अठ्ठावीस हजार नागरिकांची तहान भागवण्यासाठी सोळा टँकर

पाचोड: पावसाने सरासरी ओलांडूनही बेसुमार वाळू व पाणी उपशामुळे पैठण तालुक्यात पाणीटंचाईने उग्ररूप धारण केले असून कोट्यावधी रुपये खर्चुन कार्यान्वित केलेल्या पाणीपुरवठा योजना कुचकामी ठरल्याने अकरा गावांत पाण्याचे 'दूर्भिक्ष्य' निर्माण होऊन २७ हजार ९७७ नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी प्रशासनावर सोळा टँकरच्या २९ खेपाद्वारे पिण्याचे पाणी पुरविण्याची नामुष्की ओढवली. तालुक्यातील सर्व जलसाठे तुडूंब असतांनाही टँकर सुरू झाल्याने "धरण उशाला अन् कोरड घशाला" म्हणण्याचा दुर्दैवी प्रसंग तालुक्यातील नागरिकांवर ओढवला आहे..पैठण तालुक्यात जायकवाडी सारखा भव्य जलाशय असताना ९२ गावे या पाण्यापासून उपेक्षित आहेत.या ९२ गावांतील शेतीला तर सोडा साधे जनतेलाही अद्याप प्यायला पाणी मिळालेले नाही.या पाण्यावर परजिल्ह्यातील शेती, कारखानदारी बहरली, त्यांच्या उद्योग धंद्यांनीही गती घेतली. या धरणाचे पाणी साडेतीनशे किलोमीटर अंतरावरील नांदेड, परभणी, बीड, जालना, नगर जिल्ह्यापर्यंत पोहोचले :मात्र पैठण तालुक्यातील ३५ किलोमीटर अंतरावरील गावे कायमच उपेक्षित राहिलीत. ज्या तालुक्यात धरण उभारले गेले त्याच तालुक्याला टँकरवर तहान भागवावी लागणे हे सर्वात मोठे तालुक्याचे दुर्दैव आहे. टँकर भरण्यालाही स्थानिक ठिकाणी पाणी मिळत नसल्याने टँकर भरण्यासाठी खोडेगाव, मुधलवाडी, शेंद्रा व औद्योगिक वसाहत पॉइंट्वर जावे लागते. या धरणाचे ऐंशी टक्के धनिकासाठी, तर वीस टक्के पाणी गरिबांसाठी वापरले जाते, ही शोकांतिका आहे. सलग आठ- दहा वर्षापासून समाधानकारक पाऊल होऊन भूजल पातळीत वाढ होऊन सर्व तलाव, विहीरी, नदी - नाले तृप्त झाली. .भर पावसाळ्यातील टँकरची मागणी आठ ते नऊ महिने लांबणीवर पडून शासनाचा पाण्यावर होणारा खर्च वाचला.तालुक्यातील खेर्डा,एकतुनी, दावरवाडी,इनायतपूर प्रकल्प दोन वर्षापासून पाणी साठवून आहेत. या प्रकल्पातील गाळ उपसा न केल्याने सर्व बुडीत क्षेत्र वेडया बाभळी व बेशरमाच्या झाडांनी वेढले गेले आहे. या प्रकल्पात अनेक गावाच्या कोट्यावधी रुपये खर्चुन खोदण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा विहीरी -पाईपलाईन कोरडया पडल्याने या योजना कुचकामी ठरल्या होत्या. परंतु यंदा टँकरची मागणी लांबणीवर पडून मे महिन्यात नागरिकांवर पाणीटंचाईचे संकट उभे ठाकले अन् प्रशासनाला तालुक्यात ११ गावासाठी १६ टँकर सुरु करावे लागले असून टाकळी अंबड येथे चार खासगी विहीरीचे गावांसाठी अधिग्रहण करण्यात आले आहे. तुर्तास ११ गावात १६ टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत असल्याची माहीती सहाय्यक गटविकास अधिकारी राजेश कांबळे यांनी दिली. ते म्हणाले, 'तालुक्यातील बहुतांश गावाचे उद्भभव कोरडे पडल्याने पाणीटंचाई लक्षात घेऊन प्रशासनाने मुधलवाडी पाँईटवर चार गावाचे सात टँकरच्या १३ खेपा तर फारोळा मनपा पाईटवर सहा टँकरच्या १२ खेपा, खोडेगाव एमआयडीसी पॉईंटवर तीन गावचे तीन टँकरच्या पाच खेपा भरण्याची व्यवस्था केली आहे'..टॅंकरग्रस्त गावागावांत बालकांपासून वयोवृद्ध सर्वच पाण्यासाठी चौकाचौकांत रिकामी हंडी, ड्रम , नळ्या घेऊन टँकरची प्रतिक्षा करीत थांबतात. गावात टँकर येताच 'आला रे .. आला..... टॅकर आला' चा गोंगाट सुरू होऊन टँकरभोवती गर्दी गोळा होऊन काही मिनिटातच टँकर रिकामे होते.टँकरवर पाणी भरतांना भांडणे होऊ नयेत म्हणून पाणीपुरवठा विहिरीत टँकरचे पाणी टाकून नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत असल्याने भांडणावर तोडगा निघाल्याचे खादगावचे सरपंच महेश डाके यांनी सांगितले..टँकर सुरु असलेले गावेटाकळी अंबंड, रांजनगाव खुरी, रांजणी बल्लाळपूर, आडूळ खुर्द, अब्दुल्लापूर तांडा, खादगाव, दोरखेडा - बंगलातांडा, बन्नीतांडा, नरसिंग तांडा, केकत जळगाव, सिनपूर- बेलदरी तांडा, सुंदरवाडी, दरेगाव..वाळू उपशामूळे गोदावरीकाठही तहानला...!गोदावरी पट्टयातून वाळुतस्करांनी बेसुमार वाळुचा उपसा केल्याने भुजल पातळी कमालीची खालावली जात असून गोदावरी काठची गावेही यंदा उन्हाळ्याच्या प्रारंभीच तहानली असून गोदावरीपट्ट्यातील टाकळी अंबड या गावास टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. एवढेच नव्हे तर वेळीच अवैध बेसुमार वाळू उपसा न थांबविल्यास गोदावरीकाठाला वाळवंटाचे स्वरुप येईल असे सय्यद शाहदत यांनी सांगितले.यंदा वाळू तस्करांनी गोदावरीत उच्छांद मांडल्याने शेतकऱ्यांनी कलिंगडाच्या लागवडीकडे पाठ फिरविली आहे.