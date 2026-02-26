Dharashiv Beed Accident: धाराशिव बीड राष्ट्रीय महामार्गावर; अज्ञात वाहनाची भीषण धडक, पत्नी जागीच ठार, पती गंभीर जखमी

वाशी : धाराशिव–बीड राष्ट्रीय महामार्गावर कन्हेरी फाटा ता.वाशी येथे अज्ञात भरधाव वाहनाने दुचाकीला दिलेल्या जोरदार धडकेत एका महिलेचा जागीच मृत्यू झाला, तर तिचे पती गंभीर जखमी झाले. ही घटना मंगळवारी (ता. २५) रात्री साडेदहाच्या सुमारास घडली..याबाबत मिळालेली माहिती अशी वाशी येथील समाधान उर्फ बाबू भगवान पुणेकर (वय ४५) व पत्नी मनीषा पुणेकर (वय ४०) हे दुचाकी क्रमांक एम एच २५ जे ६६५१ वरुन धाराशिव येथुन वाशीकडे येत असताना कन्हेरी फाटा येथे अज्ञात वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली..Buldhana ST Bus Collision : धाड-छत्रपती संभाजीनगर मार्गावर भीषण अपघात; ३ युवकांनी जागेवर गमावला जीव!.या अपघाताता मनीषा पुणेकर यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर समाधान पुणेकर गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर अज्ञात वाहनचालक घटना स्थळावरुन फरार झाला.अपघातामुळे झालेला आवाज ऐकुण जवळीलच एका हाँटेल चालकाने बाहेर येऊन पाहिले असता रस्त्यावर पडलेले जखमी पती पत्नी दिसून आले..यानतंर त्यांनी तात्काळ वाशी पोलिसांना अपघाताची माहिती दिली.गंभीर जखमी समाधान पुणेकर यांना तात्काळ वाशी येथील ग्रामीण रुग्णालयात हलविण्यात आले.येथे प्राथमिक उपचारानतंर त्यांच्या डोक्याला व पायाला गंभीर दुखापत असल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी बार्शी जि.सोलापुर येथील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..Buldhana Accident: देवदर्शनाला जाताना दुचाकीला बसची धडक; पती ठार, पत्नी गंभीर जखमी.दरम्याण गाव अवघ्या तीन किलोमिटर राहिले असताना झालेल्या या अपघातामुळे मोठी हळहळ व्यक्त होत आहे. पोलिसांनी अज्ञात वाहनचालकाचा शोध सुरू केला असून अधिक तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.