मराठवाडा

Dharashiv Beed Accident: धाराशिव बीड राष्ट्रीय महामार्गावर; अज्ञात वाहनाची भीषण धडक, पत्नी जागीच ठार, पती गंभीर जखमी

Motorcycle Hit by Unknown Vehicle: धाराशिव–बीड राष्ट्रीय महामार्गावर कन्हेरी फाटा येथे अज्ञात वाहनाने दुचाकीला दिलेल्या जोरदार धडकेत मनीषा पुणेकर जागीच ठार, पती समाधान पुणेकर गंभीर जखमी.
Dharashiv Beed Accident

sakal

नेताजी नलवडे
Updated on

वाशी : धाराशिव–बीड राष्ट्रीय महामार्गावर कन्हेरी फाटा ता.वाशी येथे अज्ञात भरधाव वाहनाने दुचाकीला दिलेल्या जोरदार धडकेत एका महिलेचा जागीच मृत्यू झाला, तर तिचे पती गंभीर जखमी झाले. ही घटना मंगळवारी (ता. २५) रात्री साडेदहाच्या सुमारास घडली.

Beed
police
Vehicle
road accident
Police Inquiry

