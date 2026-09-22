मराठवाडा

Dharashiv Drought : सुमारे ६१ हजार एकरांवरील खरीप पीक संकटात ;पावसाचा दगा; सोयाबीन करपले, भूम तालुक्यातील शेतकरी हतबल

Farmers Face Economic Difficulties After Crop Loss: धाराशिवमध्ये पावसाचा मोठा खंड; कोरड्या दुष्काळाची गंभीर स्थिती, खरीप पिकांच्या नुकसानीने शेतकरी आर्थिक संकटात
Farmers Face Economic Difficulties After Crop Loss

Farmers Face Economic Difficulties After Crop Loss

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भूम: धाराशिव जिल्ह्यात यंदा पावसाने मोठा खंड दिल्याने अनेक भागांत कोरड्या दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाअभावी खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. लोकप्रतिनिधींकडून शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन नुकसानीची पाहणी केली जात असली, तरी शासनाकडून पंचनामे करण्याबाबत प्रशासनाला अद्याप ठोस आदेश मिळाले नसल्याचे चित्र आहे.

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