Dharashiv Drought : सुमारे ६१ हजार एकरांवरील खरीप पीक संकटात ;पावसाचा दगा; सोयाबीन करपले, भूम तालुक्यातील शेतकरी हतबल

भूम: धाराशिव जिल्ह्यात यंदा पावसाने मोठा खंड दिल्याने अनेक भागांत कोरड्या दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाअभावी खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. लोकप्रतिनिधींकडून शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन नुकसानीची पाहणी केली जात असली, तरी शासनाकडून पंचनामे करण्याबाबत प्रशासनाला अद्याप ठोस आदेश मिळाले नसल्याचे चित्र आहे..भूम तालुक्यात यंदा सुमारे ६१ हजार एकर क्षेत्रावर तीन टप्प्यांत खरीप पिकांची पेरणी करण्यात आली. यामध्ये सोयाबीनचे क्षेत्र सर्वाधिक असून उडीद, मूग, तूर आणि मका पिकांचीही मोठ्या प्रमाणात पेरणी झाली. सुरवातीला पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांनी पेरणी केली. मात्र, त्यानंतर पावसाने दीर्घ विश्रांती घेतल्याने पिकांच्या वाढीवर परिणाम झाला. तीन टप्प्यांत पेरणी झाल्याने पिके वेगवेगळ्या अवस्थेत होती. काही ठिकाणी फुलोऱ्यापूर्वीच पिके करपली, तर काही भागांत सोयाबीन, उडीद व मूग शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत असताना पाऊस गायब झाल्याने वाळून गेले. उशिरा पेरणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कोवळ्या पिकांनाही पावसाच्या खंडाचा फटका बसला. त्यामुळे उत्पादन तर दूरच, पेरणीपासून केलेला खर्चही वसूल होण्याची शक्यता कमी झाली आहे..Hingoli News : दुष्काळाच्या झळांनी खरीप करपला; शेतकऱ्यांना मदतीची आस! मानसपिंप्रीत पालकमंत्री नरहरी झिरवाळांकडून नुकसानीची पाहणी, एकरी ५० हजारांची मदतीची मागणी.काही शेतकऱ्यांनी विहिरी, बोअरवेल व उपलब्ध सिंचन साधनांद्वारे पिके वाचविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मोठे क्षेत्र असल्याने सर्वच पिकांना पाणी देणे शक्य झाले नाही. परिणामी, कोरडवाहू शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. पिकांचे नुकसान डोळ्यांसमोर दिसत असताना पंचनाम्यांसाठी आणखी किती प्रतीक्षा करावी, असा सवाल शेतकरी करीत आहेत.उशिरा पाऊस झाल्याने अडीच एकर सोयाबीनची पेरणी केली. मात्र, पुन्हा पावसाने मोठा खंड दिल्याने पिकाची वाढ खुंटली. अखेर सोयाबीनमध्ये म्हशी सोडून दिल्या.- अमोल माळी, शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.