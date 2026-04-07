Dharashiv News: राष्ट्रीय महामार्गाची साइट पट्टी बनली गटार; बसस्थानकाजवळ नाल्यांची कामे अर्धवट

धाराशिव: एकीकडे वाहनांची सततची वर्दळ आणि दुसरीकडे रस्त्यालगत साचलेले घाण पाणी. यामुळे नागरिक, प्रवासी आणि वाहनचालक अक्षरशः त्रस्त झाले आहेत. वर्षभरापूर्वी अतिक्रमणे हटवूनही नालीचे काम न झाल्याने शासनाचा खर्चही पाण्यात गेला असून परिस्थिती 'जैसे थे' झाली आहे. बसस्थानकाच्या पश्चिमेकडील रस्त्यालगत असलेल्या सांडपाण्याचा निचरा होण्यासाठी पर्यायी व्यवस्थेकडे संबंधित विभागाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. .बसस्थानकातून बाहेर पडणाऱ्या प्रवाशांना रस्ता ओलांडल्यानंतर सुरक्षितपणे चालण्यासाठी कोणतीही सोय उपलब्ध नाही. रस्त्यालगत असलेल्या साइड पट्टीवर नालीसारखे घाण पाणी वाहत असते. यामुळे पादचाऱ्यांना नाइलाजाने जीव मुठीत धरून मुख्य रस्त्यावरून चालावे लागते. त्यामुळे साइड पट्टीचा वाहतुकीसाठी उपयोग व्हावा, तेथील घाण पाण्याचा निचरा होण्यासाठी तिथे कायमस्वरूपी नालीचे बांधकाम करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या प्रश्नाकडे लक्ष देऊन नालीचे काम पूर्ण करावे आणि प्रवाशांना दुर्गंधीमुक्त व सुरक्षित रस्ता उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी होत आहे..सार्वजनिक बांधकाम विभागाने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये या भागात नालीच्या बांधकामाचे नियोजन केले होते. त्यासाठी मोहीम राबवून रस्त्यालगतची अतिक्रमणेही हटवण्यात आली होती. त्यामुळे हा प्रश्न सुटेल, अशी अपेक्षा नागरिकांना होती; मात्र वर्ष उलटून गेले तरी नालीच्या बांधकामाला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. त्यातच वर्षभरापूर्वी हटवलेली अतिक्रमणे आता पूर्ववत झाली असून, शासनाचा कारवाईवर झालेला खर्च पूर्णपणे वाया गेला आहे..साइड पट्टीवर घाण पाणी साचल्यामुळे रिक्षा किंवा अन्य वाहने तिथे उभी करता येत नाहीत. परिणामी, प्रवाशांना सोडण्यासाठी येणारी वाहने थेट महामार्गावरच उभी केली जातात. त्यातच या साइड पट्टीलगत असलेल्या फुटपाथवर फळविक्रेत्यांचे गाडे असतात. ग्राहकांना फळे खरेदीसाठी एकतर घाण पाण्यातूनच जावे लागते व किंवा महामार्गावरून उडी मारावी लागते..डासांचा प्रादुर्भावगेल्या अनेक दिवसांपासून साइड पट्टीवर पाण्याचे लहान लहान डबके तयार झाले आहे. त्यामुळे बसस्थानकासमोरून जाताना प्रवाशांना या घाण पाण्याच्या दुर्गंधीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. साचलेल्या घाण पाण्यामुळे डासांचा प्रादुर्भाव वाढून आजार पसरण्याची भीती निर्माण झाली आहे.