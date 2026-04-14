Dharashiv News: सीसीटीव्हीची नजर अंधूक, पोलिस शोधूनही सापडेनात!; धाराशिव बसस्थानक परिसरातील सुरक्षा रामभरोसे; चोरट्यांचा धुडगूस

धाराशिव: सोमवार (ता. १३) सायंकाळी पाचची वेळ. ठिकाण धाराशिव येथील एसटी बसस्थानक. प्रवाशांची झालेली अलोट गर्दी. बसमध्ये चढण्यासाठी दरवाजाजवळ प्रवाशांची झालेली गर्दी, असे चित्र. तर दुसरीकडे बसस्थानक परिसरात एकही पोलिस नाही. १४ सीसीटीव्हींची नजर पण अंधूक झालेली. अशा स्थितीत दागदागिने, मोबाइल, खिशातील पाकिटे सुरक्षित राहतील का, अशी धास्ती बाळगत बसमध्ये चढणारे प्रवासी...असे चित्र येथील बसस्थानकात आज दिसून आले..हजारो प्रवाशांच्या प्रवासाची नाडी असलेल्या धाराशिव बसस्थानकातील सुरक्षा स्थिती काहीशी सुधारली असली तरी अजूनही त्यात सुधारणा होण्याची गरज आहे. चोवीस तास गजबजलेल्या या परिसरात प्रवाशांच्या खिशाला लागणारी कात्री आणि भुरट्या चोऱ्यांचे प्रमाण कमी झाले असले तरी त्यावर पूर्णपणे पूर्णपणे नियंत्रण आणण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे..सीसीटीव्ही 'हाय काय, नाय काय'बसस्थानक परिसरात सुरक्षेसाठी बसवण्यात आलेले १४ सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत आहेत. पण, त्यांचा दर्जा खराब असल्याने फुटेज व्यवस्थित दिसत नाही. त्यामुळे त्यांच्या दुरुस्तीची किंवा नवीन चांगल्या दर्जाचे सीसीटीव्ही बसविणे गरजेचे आहे, अशी माहिती बसस्थानकात ड्यूटीवर असलेल्या एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी दिली. एखादी चोरी किंवा अनुचित प्रकार घडल्यास त्याचे फुटेज मिळणे कठीण असल्याचे या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले..बसस्थानक परिसरात प्रवाशांच्या मदतीसाठी पोलिस चौकीची व्यवस्था आहे; मात्र, या ठिकाणी एकही पोलिस कर्मचारी आढळून आला नाही. बसस्थानक परिसरात ते असतील तर तसेही नाही. पोलिस सुरक्षेसाठी तैनात असतात, असे कर्मचाऱ्यांचे मत असले तरी प्रत्यक्ष पाहणीवेळी पोलिसांची उपस्थिती दिसून आली नाही. त्यामुळे पोलिस चौकी नावापुरतीच आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.." प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी दोन सुरक्षा रक्षक नेमलेले आहेत. पोलिसांची कायम उपस्थिती आणि गस्तीबाबत प्रशासनाकडे मागणी करण्यात येईल. तसेच सीसीटीव्ही दुरुस्ती आवश्यक असेल किंवा त्याच्या दर्जाबाबत काही प्रश्न असल्यास त्याबाबतही वरिष्ठांकडे मागणी करण्यात येईल."- प्रवीण भोंडवे, आगारप्रमुख, धाराशिव.प्रशासनाकडून अपेक्षा'स्मार्ट' मॉनिटरिंग रूम: बसस्थानकातील सर्व कॅमेरे दर्जेदार असावेत.मध्यवर्ती कक्षात त्यावर २४ तास लक्ष ठेवण्यासाठी कर्मचारी नेमावा.पोलिसांची उपस्थिती अधूनमधून न ठेवता ती कायम असावी.स्थानक परिसरात ठिकठिकाणी आपत्कालीन बटन किंवा हेल्पलाइन क्रमांक ठळकपणे प्रदर्शित करावेत.रात्री दहा ते सकाळी सहा या वेळेत पोलिस बीट मार्शलची गस्त वाढवावी..महिला, ज्येष्ठ नागरिकांची कुचंबणागर्दीचा गैरफायदा घेऊन महिलांच्या गळ्यातील दागिने लांबवणे किंवा बसमध्ये चढताना मोबाइल लंपास होण्याची भीती बाळगतच प्रवासी प्रवास करीत आहेत. रात्री उशिरा येणाऱ्या महिला प्रवाशांना स्थानक परिसरात थांबणे असुरक्षित वाटते.