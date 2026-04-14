Dharashiv News: धाराशिव बसस्थानकासमोरील सांडपाण्याची विल्हेवाट; प्रवासी व व्यापाऱ्यांना दिलासा; घाण-पाण्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय संपली

धाराशिव: बसस्थानकासमोरील राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या साइडपट्टीवरून वाहणाऱ्या सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्यात आल्याने प्रवासी, व्यापाऱ्यांची गैरसोय दूर झाली. त्यामुळे अनेक महिन्यांपासून अस्वच्छतेतून व्यापारी व नागरिकांची सुटका झाली आहे. नागरिकांच्या गैरसोयीसंदर्भात 'सकाळ'मध्ये सात एप्रिलला वृत्त प्रसिद्ध होताच खडाडून जागे झालेल्या संबंधित विभागाने स्वच्छतेचे काम केल्याने तीन दिवसांपासून साइडपट्टी कोरडी आहे..बसस्थानकातून बाहेर पडणाऱ्या प्रवाशांची रस्ता ओलांडताना गैरसोय होत होती. या रस्त्यालगत असलेल्या साइडपट्टीवर नालीसारखे घाण पाणी वाहत होते. त्यामुळे पादचाऱ्यांना तेथून जीव मुठीत घेऊन ये-जा करावी लागत होती. परिसरातील व्यापाऱ्यांना दिवसभर दुर्गंधीचा त्रास सहन करावा लागत होता, तर काही किरकोळ विक्रेत्यांना या घाण पाण्यातच हातगाडे उभे करून विक्री करावी लागत होती..सार्वजनिक बांधकाम विभागाने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये या भागात नालीच्या बांधकामाचे नियोजन केले होते. त्यासाठी मोहीम राबवून रस्त्यालगतची अतिक्रमणे हटविण्यात आली होती. त्यामुळे हा प्रश्न सुटेल, अशी अपेक्षा नागरिकांना होती; मात्र वर्ष उलटूनही नालीच्या बांधकामाला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही..त्यातच हटवलेली अतिक्रमणे पुन्हा पूर्ववत झाली असून, शासनाचा खर्च वाया गेल्याचे चित्र आहे. साइडपट्टीवरून सतत घाण पाणी वाहत असल्यामुळे रिक्षा किंवा अन्य वाहने तेथे उभी करता येत नव्हती. परिणामी, प्रवाशांना सोडण्यासाठी येणारी वाहने थेट महामार्गावर उभी राहत होती..तसेच साइडपट्टीलगत असलेल्या फुटपाथवर फळविक्रेत्यांचे हातगाडे असल्याने ग्राहकांना फळे खरेदीसाठी घाण पाण्यातून किंवा महामार्गावरून जावे लागत होते. अनेक महिन्यांपासून साचलेल्या घाण पाण्यामुळे दुर्गंधी वाढली होती. तसेच डासांचा प्रादुर्भाव वाढून आजार पसरण्याची भीती निर्माण झाली होती. दरम्यान, यासंदर्भात 'सकाळ'ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर संबंधित विभागाने तातडीने काम केल्याने व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.