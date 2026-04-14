मराठवाडा

Dharashiv News: धाराशिव बसस्थानकासमोरील सांडपाण्याची विल्हेवाट; प्रवासी व व्यापाऱ्यांना दिलासा; घाण-पाण्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय संपली

Months-Long Inconvenience for Passengers and Traders: धाराशिव बसस्थानकासमोरील साइडपट्टीवरून वाहणाऱ्या सांडपाण्याची विल्हेवाट लावल्यामुळे प्रवासी आणि व्यापाऱ्यांना दिलासा. पूर्वी घाण-पाणी व दुर्गंधीमुळे गैरसोय होती.
सकाळ वृत्तसेवा
धाराशिव: बसस्थानकासमोरील राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या साइडपट्टीवरून वाहणाऱ्या सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्यात आल्याने प्रवासी, व्‍यापाऱ्यांची गैरसोय दूर झाली. त्यामुळे अनेक महिन्यांपासून अस्वच्छतेतून व्यापारी व नागरिकांची सुटका झाली आहे. नागरिकांच्या गैरसोयीसंदर्भात ‘सकाळ’मध्ये सात एप्रिलला वृत्त प्रसिद्ध होताच खडाडून जागे झालेल्या संबंधित विभागाने स्वच्छतेचे काम केल्याने तीन दिवसांपासून साइडपट्टी कोरडी आहे.

