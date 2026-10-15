Dharashiv Crime News: अल्पवयीन दिव्यांग मुलीवर लैंगिक अत्याचार; नराधमाविरुद्ध पोक्सोसह विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल

धाराशिव: धाराशिव ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एका १६ वर्षे ९ महिन्यांच्या अल्पवयीन दिव्यांग मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी पीडित मुलीच्या आईने दिलेल्या फिर्यादीवरून आरोपीविरोधात पोक्सो कायद्यासह गंभीर कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .Success Story: आई गाईचा गोठा सांभाळते, वडील शेती करतात; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर गाठली पोलीस वर्दी, अनुजा पवारचा प्रेरणादायी प्रवास.पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित अल्पवयीन मुलीला मंगळवारी (ता. १३) दुपारी चारच्या सुमारास गावातीलच एका नराधमाने घरी बोलावून घेतले आणि तिच्यावर जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार केला. या घृणास्पद प्रकाराची माहिती मिळाल्यानंतर पीडितेची आई जाब विचारण्यासाठी आरोपीच्या घरी गेली होती. .मात्र, आरोपीने पीडितेच्या आईला शिवीगाळ केली व या प्रकरणाची वाच्यता केल्यास जिवे मारण्याची धमकी दिली. याप्रकरणी पीडितेच्या आईने मंगळवारी (ता. १३) दिलेल्या फिर्यादीवरून धाराशिव ग्रामीण पोलिस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा... विहामांडवाला अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार विहामांडवा : पैठण तालुक्यातील १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचे समोर आले. याप्रकरणी अप्पासाहेब रमेश बोडखे (वय २६) याच्याविरुद्ध पाचोड पोलिसांत ‘पॉक्सो’, ॲट्रॉसिटीसह विविध कायद्यान्वये गुन्हा नोंद झाला. १२ ऑक्टोबर संशयिताने मुलीला घरी बोलावून घेत तिच्यावर अत्याचार केला व वाच्यता केल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिली. पीडितेच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंद झाला असून तपास अधिकारी उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुनील पाटील यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.