मराठवाडा

Dharashiv Crime News: अल्पवयीन दिव्यांग मुलीवर लैंगिक अत्याचार; नराधमाविरुद्ध पोक्सोसह विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल

Minor Disabled Girl Assault Case Filed Under POCSO in Dharashiv: अल्पवयीन दिव्यांग मुलीवरील अत्याचाराची तक्रार; आरोपीविरुद्ध पोक्सोअंतर्गत गुन्हा
Maharashtra Crime News Case Filed Under POCSO Act After Sexual Assault of Minor Girl in Dharashiv Police Jurisdiction

Maharashtra Crime News Case Filed Under POCSO Act After Sexual Assault of Minor Girl in Dharashiv Police Jurisdiction

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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धाराशिव: धाराशिव ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एका १६ वर्षे ९ महिन्यांच्या अल्पवयीन दिव्यांग मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी पीडित मुलीच्या आईने दिलेल्या फिर्यादीवरून आरोपीविरोधात पोक्सो कायद्यासह गंभीर कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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