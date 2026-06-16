मराठवाडा

Dharashiv: झाडाखाली भरली शाळा! १५ दिवसांपूर्वी वादळात उडाले पत्रे, दुरुस्तीची प्रतीक्षा

Storm-Damaged School Forces Classes Under a Tree: धाराशिव शाळा, झाडाखाली वर्ग, दसमेगाव शाळा. वादळात शाळेचे छप्पर उडाल्याने विद्यार्थ्यांना नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी झाडाखाली बसून शिक्षण घ्यावे लागले.
Dharashiv

Dharashiv

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वाशी: उन्हाळी सुटीनंतर नवे शैक्षणिक वर्ष सोमवारपासून (ता. १५) सुरू झाले. प्रत्येक शाळेत नवागतांचे मोठ्या उत्साहात स्वागत झाले. नवा गणवेश, नवी पुस्तके, नवे दप्तर आणि अन्य साहित्य घेऊन शाळेची पायरी चढलेल्या मुलांत उत्सुकता आणि पालकांत मुलांप्रती स्वप्नांची उभारी होती.

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