Dharashiv: झाडाखाली भरली शाळा! १५ दिवसांपूर्वी वादळात उडाले पत्रे, दुरुस्तीची प्रतीक्षा

वाशी: उन्हाळी सुटीनंतर नवे शैक्षणिक वर्ष सोमवारपासून (ता. १५) सुरू झाले. प्रत्येक शाळेत नवागतांचे मोठ्या उत्साहात स्वागत झाले. नवा गणवेश, नवी पुस्तके, नवे दप्तर आणि अन्य साहित्य घेऊन शाळेची पायरी चढलेल्या मुलांत उत्सुकता आणि पालकांत मुलांप्रती स्वप्नांची उभारी होती. .ठिकठिकाणी असे चित्र असताना जिल्हा परिषदेच्या दसमेगाव (ता. वाशी) येथील प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांचे स्वागत वर्गखोल्यांनी नव्हे, तर झाडाच्या सावलीने केले. वादळी वाऱ्यात उडून गेलेले शाळेचे छप्पर, हे त्यामागचे कारण..Gold Rate Today: सोनं स्वस्त झालं! सलग 4 दिवसांच्या तुफान तेजीला ब्रेक; आता 10 ग्रॅमचा नवा भाव किती?.परिसरात ३१ मे रोजी झालेल्या जोरदार वादळी वाऱ्यात शाळेच्या सात वर्गखोल्यांवरील पत्रे उडून गेले. इमारतीच्या भिंतींच्या विटाही ढासळल्याने शाळेचे मोठे नुकसान झाले. या घटनेला पंधरा दिवस उलटूनही दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाले नाही. परिणामी नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊनही विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वर्गखोल्या उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत..आज शाळेचा पहिला दिवस असल्याने विद्यार्थी उत्साहाने शाळेत दाखल झाले. मात्र वर्गखोल्यांची अवस्था पाहून शिक्षकांनाही पर्याय उरला नाही. शाळेच्या परिसरातील झाडाखालीच वर्ग भरविण्यात आले. भर दुपारी कमाल ३७ अंश सेल्सिअस तापमानात विद्यार्थ्यांना झाडाच्या सावलीखाली बसून शिक्षण घ्यावे लागले. त्यात त्यांची गैरसोय झाली. पालक आणि ग्रामस्थांनी काहीशी नाराजी व्यक्त केली. शाळेची तातडीने दुरुस्ती करून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वर्गखोल्या उपलब्ध करून देण्याची मागणी झाली..Chhatrapati Shivaji Maharaj: मध्यरात्री लाल महालात घडलं असं काही... Viral AI VIDEO पाहून सगळेच थक्क... शिवरायांचा पहिला 'सर्जिकल स्ट्राइक'."नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना झाडाखाली बसावे लागले, ही दुर्दैवी बाब आहे. शाळेच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून काम सुरू करण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली आहे. विद्यार्थ्यांना सोयी-सुविधांसह त्यांना सुरक्षा मिळावी यासाठी प्रयत्न होतील, त्यात कोणतीही तडजोड होणार नाही."-पोपट मोरे, सरपंच, दसमेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.