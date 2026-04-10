Dharashiv News: ऑनलाइन दिसतोय खतांचा साठा; पण प्रत्यक्षात मिळेना; मग खते गेली कुठे? युरिया आहे का?... नाही, मग डीएपी द्या! तेही नाही...

धाराशिव: जिल्ह्यात उसाचे क्षेत्र वाढलेले आहे. या पिकांसाठी शेतकऱ्यांकडून डीएपी, युरिया खताची मागणी आहे. जिल्ह्यात या खतांचा साठा उपलब्धही दिसत आहे; मात्र, प्रत्यक्षात शहरातील एकाही कृषी सेवा केंद्रात ही खते शिल्लक नाहीत, असे सांगितले जात आहे. शेतकऱ्यांनी युरिया आहे का, अशी विचारणा केल्यानंतर 'नाही, असे उत्तर मिळत आहे. त्यावर डीएपी आहे का तर तेच ठरलेले उत्तर. असेच चित्र जिल्ह्यात असून, त्या बदल्यात पर्यायी महागडी खते शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जात असल्याचे गुरुवारी (ता. नऊ) 'सकाळ'ने केलेल्या 'स्टिंग'मध्ये आढळून आले. त्यामुळे कोणी युरिया, डीएपी देतं का? अशी म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. .एका दुकानात शेतकऱ्याला मिळालेली उत्तरेशेतकरी : युरिया आहे का?केंद्रचालक : शिल्लक नाही.शेतकरी : बरं, मग डीएपी तरी मिळेल का?केंद्रचालक : नाही, ते पण संपलंय... कशासाठी पाहिजे?शेतकरी : उसाला टाकायचं आहे.केंद्रचालक : मग १०:२६:२६, १२:३२:१६ किंवा २०:२०:०:१३ आहे. यातलं एखादं घ्या....हा संवाद शहरातील एका कृषी सेवा केंद्रामधील आहे. उन्हाळी पिकांसाठी खते खरेदी करायला गेलेल्या बळिराजाला याच पद्धतीने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे, प्रशासकीय अहवालात जिल्ह्यात हजारो मेट्रिक टन खताचा साठा उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट दिसत असताना दुकानदारांच्या तोंडी मात्र 'नाही' हाच शब्द असल्याचे उघड झाले आहे..बाजारांत कृत्रिम ठणठणाट? हताश शेतकऱ्यांची पायपीटशेतकऱ्यांच्या माथी मारली जाताहेत महागडी पर्यायी खतेशहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक तसेच बार्शी नाका परिसरातील आठ खत दुकानांत एका शेतकऱ्याला सोबत घेऊन पाहणी केली. यावेळी प्रत्येक दुकानात डीएपी, युरिया उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. मात्र १२-३२-१६, २०-२०-०-१३, १०-२६-२६ आदी खते घेण्याचे पर्याय सूचविण्यात आले. या खतांच्या किमतीही प्रतिगोणी २०० ते ३०० रुपयांनी वाढल्या आहेत. ही महागडी खते शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्याचे प्रकार सर्रास सुरू असल्याचे आढळून आले..कागदावर खतांचा 'पूर' दुकानात मात्र वानवाकृषी विभागाच्या ताज्या अहवालानुसार, जिल्ह्यामध्ये खतांचा साठा पुरेसा असल्याचे आकडेवारी सांगते. अहवालानुसार, जिल्ह्यात युरियाचा ९,५२४ टन, डीएपीचा ८,७३७ टन इतका साठा अधिकृतरीत्या उपलब्ध आहे. कागदावर खतांचा हा 'पूर' असताना, प्रत्यक्ष धाराशिवच्या बाजारपेठेत मात्र शेतकऱ्यांना एका गोणीसाठी वणवण फिरावे लागत आहे. प्रशासकीय आकडेवारी आणि दुकानातील 'नो स्टॉक'चा फलक यातील हा विरोधाभास मोठ्या काळ्या बाजाराकडे अंगुलीनिर्देश करत आहे. ही साठेबाजी केवळ खतांचे भाव वाढवून जादा नफा कमावण्यासाठी केली जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे..पर्यायी खतांच्या दरात वाढएकीकडे डीएपी, युरियाची कृत्रिम टंचाई आणि दुसरीकडे पर्यायी खतांचे वाढलेले दर, या जाळ्यात शेतकऱ्यांना ठरवून अडकविले जात आहे. महागडी खते खरेदी करण्याशिवाय त्यांच्यासमोर पर्यायच उपलब्ध ठेवला नसल्याची स्थिती आहे. शेतकऱ्यांना नाडले जात असताना कृषी विभाग मात्र हातावर हात ठेवून गप्प आहे. त्यामुळे कृषी विभागातील अधिकारी आणि कृषी सेवा केंद्रचालक यांच्यात काही साटेलोटे आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.."जिल्ह्यात साठा मुबलक असून, साठेबाजी होत असल्यास त्याची तपासणी करण्याच्या सूचना गुणनियंत्रण विभागाला दिलेल्या आहेत. त्यांच्याकडून तपासणी सुरू आहे. साठेबाजी केल्याचे आढळून आल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल."- नागेश पाटील, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, धाराशिव.