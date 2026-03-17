धाराशिव: 'गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत आहे, असे प्रशासन म्हणतेय. तर मग वितरण वेळेत का होत नाही. कामधंदा सोडून आम्ही सकाळपासून गोदामाबाहेर उभे असतानाही दुपारपर्यंत सिलिंडर मिळत नाही. आमच्या वेळेची किंमत कोणालाच नाही का? असा सवाल ग्राहक उपस्थित करीत आहेत. .शहरात गॅस सिलिंडर पुरवठ्याचा बोजवारा उडाला असून, सोमवारी (ता. १६) शहरात त्याचे विदारक दृश्य पाहायला मिळाले. एका गॅस सिलिंडरसाठी नागरिकांना सकाळपासून गोदामाबाहेर रांगा लावाव्या लागत आहेत. तासन् तास ताटकळत उभे राहूनही दुपारी बारापर्यंत वितरण सुरू न झाल्याने नागरिकांचे भरउन्हात मोठे हाल झाल्याचे दिसून आले..सकाळचा चहा अन् नाष्टाही हॉटेलचाघरातील गॅस संपल्याने अनेकांच्या घरात सोमवारी सकाळी गॅस शेगडी पेटलीच नाही. परिणामी, कुटुंबाची भूक भागवण्यासाठी नागरिकांना बाहेरून चहा आणि नाष्टा विकत आणावा लागला; मात्र मुलांच्या डब्यात पोळी-भाजी देणे कठीण झाल्याने अनेक पालकांनी मुलांना शाळेत न पाठविण्याचा निर्णय घेतला..आर्थिक फटका, संताप अनावररांगेत उभ्या असलेल्या ग्राहकांच्या व्यथा अत्यंत गंभीर आहेत. कोणी मजुरी बुडवून तर कोणी रजा काढून रांगेत उभे होते. ग्राहक रोहित वाकडे म्हणाले, की सकाळपासून रांगेत आहे. मुलांचा डबा झाला नाही, काम-धंदा बुडाला. घरचा स्वयंपाक बंद असल्याने हॉटेलचा आधार घ्यावा लागला. तर उमाकांत बेले यांनी दिवसाचा ६०० रुपयांचा रोजगार बुडवून मी सकाळपासून सिलिंडरसाठी रांगेत उभा आहे. गॅसची टाकी ९३० रुपयांची आहे; मात्र आजची बुडालेली मजुरी ६००, म्हणजे एक टाकी मला १५०० रुपयांना पडली. कुटुंबाचे हाल होत आहेत ते वेगळेच, अशा शब्दांत त्यांनी व्यथा मांडली. तर विक्रम पांढरे यांनी मी वडगाववरून आलोय. प्रशासन म्हणतेय पुरवठा सुरळीत आहे, मग वितरण वेळेत का होत नाही. आमच्या वेळेची किंमत कोणालाच नाही का? असा सवाल विक्रम पांढरे यांनी उपस्थित केला.."जिल्ह्यात गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत असून, पूर्वीप्रमाणेच घरपोच सेवाही सुरू आहे; परंतु नागरिक घाबरून गर्दी करीत आहेत. त्यामुळे लोकांनी एजन्सीच्या ठिकाणी गर्दी करू नये. डिजिटल माध्यमांतून बुकिंग करीत घरपोच सेवेचा लाभ घेऊन प्रशासनाला सहकार्य करावे."- स्वाती शेंडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, धाराशिव.