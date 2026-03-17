मराठवाडा

Dharashiv News: धाराशिवमध्ये सिलिंडरसाठी नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा; उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Distribution Failure Despite Adequate Supply: धाराशिव शहरात गॅस सिलिंडर वितरणाचा बोजवारा उडाल्याने नागरिकांना सकाळपासून उन्हात रांगा लावाव्या लागत आहेत. वेळेत सिलिंडर न मिळाल्याने कामधंदा बुडत असून, घरगुती स्वयंपाक ठप्प झाला आहे. प्रशासनाने पुरवठा सुरळीत असल्याचा दावा केला असला तरी वितरणातील त्रुटींमुळे नागरिकांचे हाल होत आहेत.
धाराशिव: ‘गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत आहे, असे प्रशासन म्हणतेय. तर मग वितरण वेळेत का होत नाही. कामधंदा सोडून आम्ही सकाळपासून गोदामाबाहेर उभे असतानाही दुपारपर्यंत सिलिंडर मिळत नाही. आमच्या वेळेची किंमत कोणालाच नाही का? असा सवाल ग्राहक उपस्थित करीत आहेत.

Related Stories

No stories found.