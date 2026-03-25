Dharashiv News: गॅस सिलिंडरसाठी एजन्सीच्या दारातच रात्रभर मुक्काम; पोळी-भाजी नव्हे, तर पावभर द्राक्ष खाऊन भागवली भूक.

धाराशिव: 'घरातला गॅस कालच संपला हो...! रिकामं सिलिंडर घेऊन सकाळी लवकरच शहरात आलो. दुपारपर्यंत रांगेत उभा होतो. पण साठा संपल्याचं सांगण्यात आलं. आता रिकाम्या हाताने गावी कसं जाणार? म्हणून इथंच एजन्सीच्या बाहेर रात्रीचा मुक्काम ठोकला. जेवणही केलं नाही. केवळ द्राक्षं खाऊन रात्र काढली. आता तुम्हीच सांगा, पोळी-भाजीची सर द्राक्षाला कशी येणार? पण सिलिंडर पाहिजेच म्हणून पहाटं पुन्हा नंबर लावला. तेव्हा कुठं आज सकाळी हातात गॅस सिलिंडर मिळालं. पोटात दोन घास घालण्यासाठी असे चटके सोसावे लागतायत बघा...! .गॅस मिळविण्यासाठी शहरातच नव्हे, तर ग्रामीण भागातही लोकांना हाल सोसावे लागत असल्याचे हे केवळ एक उदाहरण आहे. धाराशिव तालुक्यातील पाडोळी (अक्कुबाई) येथील काकासाहेब नाईक यांनी सोसलेला हा त्रास केवळ काकासाहेबांचा नाही, तर जिल्ह्यातील हजारो ग्राहकांची आज हीच स्थिती आहे..गॅस सिलिंडरच्या कोलमडलेल्या पुरवठा साखळीचा थेट फटका आता जिल्ह्यातील सामान्य नागरिकांच्या चुलीपर्यंत पोचलाय. जिल्ह्यात घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडर मिळवण्यासाठी ग्रामीण भागातील ग्राहकांना अक्षरशः गॅस एजन्सीच्या दारात रात्र काढावी लागत आहे. रिकाम्या हाताने घरी परतण्यापेक्षा उपाशीपोटी रांगेत थांबण्याची वेळ ग्राहकांवर आली आहे..शहरातील नीरज गॅस एजन्सीसह अनेक ठिकाणी पहाटेपासूनच ग्राहकांच्या रांगा लागत आहेत. उन्हाचा पारा वाढत असतानाही ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि मुले तासन् तास रांगेत उभी आहेत. 'हे हाल कधी थांबणार?' असा संतप्त सवाल ग्राहक विचारत आहेत.जिल्ह्यातील ९१,१६७ उज्ज्वला लाभार्थी आणि २,६६,८२१ नॉन-उज्ज्वला ग्राहकांपुढे आता इंधनाचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या २३ मार्च २०२६ च्या अहवालानुसार, जिल्ह्यातील २६ प्रमुख गॅस एजन्सींकडे घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरचा एकूण उपलब्ध साठा केवळ ६,२७७ सिलिंडर होता. त्यापैकी ४,४२१ सिलिंडरचे वाटप झाले असून, दिवसअखेर केवळ १,८५६ सिलिंडर शिल्लक होते..हॉटेलचालक हवालदिलव्यावसायिक गॅस सिलिंडर मिळत नसल्याने हॉटेल व्यवसायावर संक्रांत आली आहे. केवळ मकरंद गॅस (धाराशिव) आणि वत्सला गॅस (तुळजापूर) या सारख्या मोजक्याच ठिकाणी अत्यल्प साठा शिल्लक असल्याने छोट्या व्यावसायिकांची मोठी अडचण होत आहे. परिणामी, व्यावसायिक सिलिंडर टंचाईमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची चक्रेही मंदावली आहेत..व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा ठणठणाटव्यावसायिक वापराच्या गॅस सिलिंडरची स्थिती तर अधिकच गंभीर आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात केवळ २८४ सिलिंडर उपलब्ध होते. त्यापैकी दिवसभरात फक्त ५५ सिलिंडरचे वाटप होऊ शकले. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यातील २६ पैकी १८ एजन्सींकडे साठा निरंक (शून्य) आहे. परिणामी, हॉटेल आणि खाणावळी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत..दृष्टिक्षेपात गॅस साठा (२३ मार्च)तपशील घरगुती व्यावसायिकउपलब्ध साठा ६,२७७ २८४एकूण वाटप ४,४२१ ५५शिल्लक साठा १,८५६ २२९.