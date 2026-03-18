Dharashiv News: धाराशिव शहरात व्यावसायिक गॅस टंचाई; हॉटेल्सना लाकडाच्या चुलीवर विसंबावे लागले

धाराशिव: गेल्या काही दिवसांपासून धाराशिव शहरात व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात मोठी घट निर्माण झाली आहे. ऐन गर्दीच्या आणि सणासुदीच्या काळात हॉटेलचालकांना गॅस मिळेनासा झाल्याने शहरातील हॉटेल्स आणि खाणावळींच्या अर्थचक्राला ब्रेक लागला आहे. गॅसला पर्याय म्हणून आता पुन्हा एकदा 'चुली' पेटू लागल्या असून, यामुळे शहरात लाकडांच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. .व्यावसायिक गॅस मिळणे बंद आहे. घरगुती गॅस वापरण्यासही बंदी आहे. त्यामुळे हाॅटेल, खाणावळी चालविणे कठीण झाले आहे. हाॅटेलमधील खाद्यपदार्थ कमी करून मोजकेच पदार्थ तयार करून त्याची विक्री करण्यावर हाॅटेलचालक भर देऊ लागले आहेत. ज्यांच्याकडे जागा उपलब्ध आहे, असे हाॅटेलचालक आता चुलीचा पर्याय वापरू लागले आहेत. चूल पेटविण्यासाठी लाकडांची खरेदी केली जात असून, त्यामुळे लाकडांची विक्री वाढू लागली आहे. .LPG Cylinder Shortage : सिलिंडर मिळणे कठीण! इंडक्शन, इलेक्ट्रिक शेगड्या वापरा, मोदी सरकारचे जनतेला आवाहन.घरगुती गॅसचा वापर व्यवसायासाठी करणे कायद्याने गुन्हा असल्याने आणि व्यावसायिक सिलिंडर मिळत नसल्याने हॉटेल मालकांसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. चहाच्या टपरीपासून ते मोठ्या ढाब्यांपर्यंत आता लाकडाच्या चुलींचा आधार घ्यावा लागत आहे. याशिवाय ग्रामीण भागात गृहिणींदेखील लाकडाद्वारे चूल पेटवू लागल्या आहेत. त्यासाठी शेतातून तसेच विकत सरपण आणले जात आहे..Delhi Fire Accident : पाच मजली इमारतीला सकाळी अचानक लागली आग, एकाच कुटुंबातील ७ जणांचा होरपळून मृत्यू, दोघे गंभीर जखमी.लाकूड डेपोवर गर्दी, दरात २० टक्के वाढकाही दिवसांपूर्वीपर्यंत ५०० रुपये क्विंटल मिळणारे लाकूड आता ६०० रुपयांच्या पार पोचले आहे. बाभळीचे लाकूड, चिंच आणि इतर जळतन म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या लाकडांची विक्री वाढली आहे. शहरातील लाकूड डेपोंमध्ये कापलेले, फोडलेले लाकूड खरेदीसाठी हाॅटेलचालकांची पावले डेपोंकडे वळू लागली आहेत. वाढत्या मागणीची कारणेव्यावसायिक गॅस मिळणे बंदघरगुती गॅससाठी बुकिंग करूनही प्रतीक्षा करावी लागत आहे.ग्राहकांना वेळेवर जेवण आणि नाश्ता देण्यासाठी गॅसची वाट पाहणे परवडणारे नाही.पर्यावरण आणि आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवरगॅसच्या वापरामुळे धूरमुक्त स्वयंपाक होत होता; मात्र आता पुन्हा लाकडांचा वापर सुरू झाल्याने प्रदूषणात भर पडण्यास सुरवात झाली आहे.."गॅस सिलिंडर मिळत नाही. ग्राहकांना सेवा द्यायची असेल तर चूल पेटवण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. पण आता लाकडाचे भावही वाढल्याने नफा कमी आणि खर्च जास्त अशी आमची अवस्था झाली आहे. प्रशासनाने व्यावसायिक पुरवठा पुन्हा सुरळीत करावा."- रोहित येडके, हॉटेल व्यावसायिक"शेतकऱ्यांकडून माल येतो. मागील काही दिवसांत हाॅटेलचालकांकडून फोडलेल्या लाकडांची मागणी वाढली आहे. दरही प्रतिकिलो ५ रुपयांवरून सहा रुपये किलो झाले असून, अशीच स्थिती राहिल्यास ही मागणी आणखी वाढू शकते."- मोबीन शेख, गाजी लाकूड डेपो, धाराशिव.