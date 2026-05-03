Dharashiv News: कडाक्याच्या उन्हात महावितरणचा ‘शॉक’; विजेचा लपंडाव, उकाड्याने धाराशिवकर हैराण

धाराशिव: गेल्या आठवडाभरापासून उन्हाचा कडाका चांगलाच वाढल्याने धाराशिवकरांच्या जिवाची घालमेल होत आहे. त्यातच वीज वारंवार गुल होत असून, कूलर, पंखे बंद राहत असल्याने उकाडा असह्य होत आहे. महिनाभरापासून धाराशिव शहरासह तालुक्यात वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली आहे. रणरणत्या उन्हात उकाड्याने नागरिक आधीच हैराण असताना महावितरणच्या लहरी कारभारामुळे या त्रासात अधिकच भर पडली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्यावरही याचा गंभीर परिणाम होत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे..जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांत वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. मात्र, पावसाळ्यापूर्वीच महावितरणची यंत्रणा कोलमडल्याचे चित्र आहे. तांत्रिक बिघाड दुरुस्त करण्यासाठी तासन् तास विलंब होत असल्याने नागरिक उकाड्याने हैराण झाले आहेत. दरवर्षी पावसाळापूर्व देखभालीची कामे वेळेत पूर्ण करण्याकडे महावितरणच्या संबंधित अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे या परिस्थितीवरून स्पष्ट होत आहे.तक्रारींचा पाऊससध्या उन्हाळ्याची तीव्रता वाढलेली आहे. त्यामुळे उन्हाळी पिके जगविण्यासाठी पाण्याची गरज आहे; परंतु अनेकवेळा विजेअभावी पिकांना पाणी सोडणे शक्य होत नसल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. दिवसभरातून यासाठी केवळ आठ तास वीजपुरवठा करण्यात येतो. मात्र, त्यातही एक ते दीड तास वीजपुरवठा बंद असतो. असला तरी काही वेळा तो पुरेशा दाबाने मिळत नाही. ग्रामीण भागात वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर त्याच्या दुरूस्तीसाठी वेळेत लाइनमन उपलब्ध होत नाहीत. फ्यूज जाणे, रोहित्राचा डीओ खराब होणे, यामुळे त्या रोहित्राच्या परिसरातील वीजपुरवठा अनेक तास बंद असतो. लाइनमन येऊन त्याच्या दुरुस्तीपर्यंत वीजपुरवठा सुरळीत होण्याची प्रतीक्षा करण्याशिवाय अन्य पर्याय नसतो..उकाडा होतोय असह्ययाशिवाय गुरुवारी (ता. ३०) रात्री १५ मिनिटे आणि शुक्रवारी (ता. एक) पहाटेच्या सुमारास शहराच्या काही भागांतील वीजपुरवठा खंडित झाला होता. त्यामुळे पंखे, कूलर बंद पडून नागरिकांना उकाड्याचा त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे अनेकांची झोपमोड झाली. महावितरणच्या या लहरीपणामुळे पुरेशी झोपही होत नसल्याने नागरिकांतून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.रोहित्रामध्ये बिघाडशहरातील समतानगर भागातील नगरपालिका वाचनालयाच्या इमारतीजवळ असलेल्या रोहित्रामध्ये बुधवारी (ता. २९) सायंकाळी पाचच्या सुमारास तांत्रिक बिघाड निर्माण झाला. झाडाच्या फांद्यामुळे वीजतारांमधून स्पार्किंग होऊन वीजपुरवठा खंडित झाला होता. सलग तीन तास या भागातील वीज बंद असल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला..व्यवसायावरही परिणामवीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर त्या भागात असलेले झेरॉक्स, डीटीपी जॉब करणाऱ्यांना विजेची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. अशांच्या व्यवसायावरही परिणाम होत आहे.पाणीपुरवठ्यावरही परिणामविजेचा खोळंबा होत असल्याने त्याचा परिणाम पाणीपुरवठ्यावरही होत आहे. शहराला उजनी धरणातून पाणीपुरवठा करण्यात येतो. यासाठी तीन ठिकाणी पंपहाउस आहेत. यापैकी एक पंपहाउस शहरापासून चार किलोमीटरवरील हातलाई तलावाजवळ आहे. तेथील वीजपुरवठा खंडित झाल्यास शहराला होणारा पाणी उपसा बंद पडत आहे. परिणामी, शहरात विलंबाने पाणीपुरवठा होत आहे. विजेच्या तांत्रिक बिघाडामुळे पाणीपुरवठ्यावर परिणाम झाल्याचे पालिकेतील पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांकडून नागरिकांना सांगितले जात आहे..पावसाळापूर्व दुरूस्तीकडे दुर्लक्षहलकेसे वारेही सुरू झाले की तत्काळ वीजपुरवठा खंडित होतो. याचा अनुभव दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी नागरिकांना घ्यावा लागत आहे. वादळी वाऱ्यामुळे तांत्रिक बिघाड निर्माण झाली की, लवकर दुरूस्ती केली जात नाही. दरम्यानच्या काळात वीजपुरवठा बंद असल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. दरवर्षी वादळी वाऱ्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण होते. याची माहितीही महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना असते. त्यामुळे पावसाळापूर्व दुरूस्तीची कामे वेळेत करण्याकडे महावितरणच्या संबंधितांकडून दुर्लक्ष केले जाते, हे वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्यावरून स्पष्ट होत आहे. वादळी वारे आणि अवकाळी पाऊस सुरू झाल्यानंतर वीजपुरवठा खंडित झाला तर तो काही तास पूर्ववत केला जात नाही. रात्रीच्या वेळी तर नागरिकांना अंधारात चाचपडतच रस्त्यावरून ये-जा करावी लागते. धाराशिव शहरात गेल्या काही दिवसांपासून अशीच परिस्थिती आहे. तांत्रिक बिघाड झाला असून, त्याच्या दुरूस्तीचे काम सुरू असल्याचे उत्तर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून दिले जाते. दरम्यानच्या काळात नागरिकांना उकाड्याचा त्रास सहन करावा लागतो. यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक आणि चिमुकल्यांची तर घालमेल होते.."पिकांना पाणी देण्यासाठी आठ तासच वीज मिळते. त्यातही वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने दीड तास पूर्ववत होण्यास वेळ जातो. उर्वरित साडेसहा तासांत संपूर्ण पिके भिजविणे शक्य होत नाही. डीपीमधील फ्यूज, डीओ जाणे हे प्रकार सतत घडत आहेत."- शमशोद्दीन शेख, शेतकरी"एकीकडे उन्हामुळे उकाड्याचा त्रास सहन करावा लागत असतानाच दिवसा व रात्री कोणत्याही वेळी वीजपुरवठा काही वेळेसाठी खंडित होत असल्याने नागरिकांच्या त्रासात भरच पडत आहे. अशा परिस्थितीत वीजपुरवठा सुरळीत राहावा, यासाठी महावितरणने काळजी घेण्याची गरज आहे."- अतुल लगदिवे, धाराशिव. 