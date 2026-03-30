Dharashiv News: हॉटेलमधील विझलेल्या; शेगड्यांना चुलीचा आधार ;व्यावसायिक गॅस मिळेना, घरगुतीला वापरण्यावर बंदी

धाराशिव: जिल्ह्यात सध्या हॉटेल व्यावसायिकांसमोर इंधनाचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. एकीकडे व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा विस्कळित झाला आहे, तर दुसरीकडे घरगुती गॅस वापरण्यावर प्रशासनाने कडक बंदी घातली आहे. या दुहेरी संकटामुळे हवालदिल झालेल्या धाराशिवमधील हॉटेलचालकांनी आता पुन्हा एकदा पारंपरिक 'चुली'चा आधार घेण्यास सुरवात केली आहे. शहरासह ग्रामीण भागातील हॉटेल्सच्या बाहेर आता सरपणाच्या मोळ्या आणि धुराचे लोट दिसू लागले आहेत..काही दिवसांपासून बाजारपेठेत व्यावसायिक गॅस सिलिंडर मिळणे बंद झाले आहे. टंचाईपूर्वी आणलेल्या टाकीवर १०-१५ दिवस कसेतरी भागले. मात्र, आता गॅस संपल्याने आग ओकणाऱ्या शेगड्या शांत झाल्या आहेत. त्यामुळे हाॅटेलचालकांवरील संकट गहिरे होत चालले आहे. ग्राहकांना सेवा देण्यात मोठी अडचण निर्माण होत आहेत. ग्राहक मागत असलेले खाद्यपदार्थ नाही म्हणण्याची वेळ आली आहे. चुलीच्या आधारे ठरावीक पदार्थ ठेवून त्यावरच हाॅटेल चालवावे लागत आहे. त्यामुळे ग्राहकांनाही भूक भागविण्यासाठी तडजोड करून आहे ते पदार्थ खावे लागत आहेत..घरगुती सिलिंडरवर 'भरारी'चा वॉचव्यावसायिक गॅस महाग असल्याने अनेक छोटे हॉटेलचालक छुप्या पद्धतीने घरगुती गॅस सिलिंडरचा वापर करत होते. मात्र, पुरवठा विभागाने आता अशा वापराविरुद्ध कडक मोहीम उघडली आहे. ठिकठिकाणी छापे मारून गॅस जप्त केला जात असल्याने हॉटेलचालकांची स्थिती 'इकडे आड तिकडे विहीर' अशी झाली आहे. 'व्यावसायिक गॅस मिळत नाही आणि घरगुती वापरू देत नाहीत, मग आम्ही हॉटेल चालवायचे कसे?' असा संतप्त सवाल व्यावसायिक विचारत आहेत..पुन्हा एकदा 'कष्ट' अन् 'कोळसा'गॅसचा पर्याय संपल्याने हॉटेलचालक आता लाकूड आणि कोळशाकडे वळले आहेत. हॉटेलच्या मागील बाजूस तसेच शेजारी मोकळ्या जागेत तात्पुरत्या चुली उभारल्या गेल्या आहेत. चूल पेटविण्यासाठी आणि ती धगधगती ठेवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना आता जास्त कष्ट करावे लागत आहेत. सतत गरज लागत असल्याने चूल पेटतीच ठेवावी लागत आहे. गॅसच्या तुलनेत सरपण स्वस्त वाटत असले, तरी लाकडाचे दरही आता वधारू लागले आहेत..नियम पाळू, पण पुरवठ्याची खात्री द्यावीआम्ही नियमांचे पालन करण्यास तयार आहोत. मात्र, प्रशासनाने व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा सुरळीत होईल याची खात्री द्यावी. इंधनाअभावी हॉटेल बंद ठेवण्याची वेळ आमच्यावर आली आहे, असे हॉटेलचालक रोहित डोंगरे यांनी सांगितले. हे 'चूल'पर्व किती दिवस चालणार आणि प्रशासन इंधनपुरवठ्याबाबत काय भूमिका घेणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.