मराठवाडा

Dharashiv Accident: कडकनाथवाडीच्या तरुणाचा दुचाकीवरून पडल्याने मृत्यू; खामकरवाडी शिवारातील घटना, गुन्हा दाखल

Two Wheeler Accident in Dharashiv: दुचाकी निष्काळजीपणे चालविल्याने पाठीमागे बसलेल्या मित्राचा दुचाकीवरून पडून मृत्यू झाला आहे. ही घटना बावी-तेरखेडा रस्त्यावरील खामकरवाडी शिवारात रविवारी रात्री साडेसात वाजता घडला.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

