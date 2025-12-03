Dharashiv Accident: कडकनाथवाडीच्या तरुणाचा दुचाकीवरून पडल्याने मृत्यू; खामकरवाडी शिवारातील घटना, गुन्हा दाखल

धाराशिव : दुचाकी निष्काळजीपणे चालविल्याने पाठीमागे बसलेल्या मित्राचा दुचाकीवरून पडून मृत्यू झाला आहे..ही घटना बावी-तेरखेडा रस्त्यावरील खामकरवाडी शिवारात रविवारी (ता.३०) रात्री साडेसात वाजता घडला. अनिकेत पवन ओव्हाळ (वय २६, रा. कडकनाथवाडी, ता. वाशी) असे मृताचे नाव आहे..या प्रकरणी पवन मच्छिंद्र ओव्हाळ (वय ५३, रा. कडकनाथवाडी, ता. वाशी, जि. धाराशिव) यांनी सोमवारी (ता. १) फिर्याद दिली. त्यानुसार येरमाळा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..खंडू अशोक जगताप (रा. कडकनाथवाडी, ता. वाशी) असे अपघातास कारणीभूत ठरणाऱ्या संशयित दुचाकीचालक आरोपीचे नाव आहे. खंडू आणि अनिकेत हे दुचाकीने बावी ते तेरखेडा या रस्त्यावरून जात होते. .Car Bike Accident : साखरपुड्याहून परतताना काळाचा घाला; कारच्या धडकेत दोन दुचाकीस्वारांचा मृत्यू; एकाची प्रकृती गंभीर.खंडू जगताप हा दुचाकी चालवीत होता. दरम्यान, खामकरवाडी शिवारातील माणीकदंड टी पॉइंटजवळ त्याने दुचाकी निष्काळजीपणे चालविल्याने पाठीमागे बसलेला अनिकेत खाली पडल्याने गंभीर जखमी होऊन त्याचा मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.