Dharashiv Drought: पावसाअभावी खरीप पिकांचे मोठे नुकसान; धाराशिवमध्ये कोरडा दुष्काळ जाहीर करा, तानाजी सावंतांचा आग्रह

-धनंजय शेटेधाराशिव: जिल्ह्यात यंदा अपेक्षित प्रमाणात पाऊस न झाल्यामुळे अनेक भागांत गंभीर दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर धाराशिव जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी माजी मंत्री तथा आमदार प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे..Shaktipeeth Highway: शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! शक्तिपीठ महामार्गासाठी १५ सप्टेंबरपासून संयुक्त मोजणी; झाडे-विहिरींसह घरांची होणार नोंद.आमदार डॉ. सावंत यांनी मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या पत्रात धाराशिव जिल्ह्यातील सद्यस्थिती गांभीर्याने मांडली आहे. पावसाअभावी जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये खरीप पिकांची वाढ समाधानकारक झालेली नाही. सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद, कापूस यासह विविध खरीप पिकांवर पावसाच्या कमतरतेचा गंभीर परिणाम झाला असून पिकांसाठी आवश्यक जमिनीतील ओलावा उपलब्ध नसल्याने उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. काही भागांत पिके पूर्णपणे नष्ट होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे..शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च केला आहे. मात्र पावसाअभावी पिकांचे नुकसान झाल्याने उत्पादन खर्चही वसूल होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असून शासनाने विलंब न करता मदतीचा हात पुढे करणे गरजेचे असल्याचे आमदार डॉ. सावंत यांनी म्हटले आहे..पाणी, चारा व रोजगाराचा प्रश्नही गंभीरपिकांच्या नुकसानीबरोबरच जिल्ह्यातील काही भागांत पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा व पाणी, भूजल पातळी आणि ग्रामीण भागातील रोजगाराचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होण्यापूर्वी शासनाने जिल्ह्यातील सद्यस्थितीचा तातडीने वस्तुनिष्ठ आढावा घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.यासाठी पावसाचे प्रमाण, पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती, जमिनीतील ओलावा, उपलब्ध जलसाठे, भूजल पातळी आणि पिकांचे झालेले नुकसान यांचे सर्वंकष सर्वेक्षण करावे. तसेच प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन तातडीने पंचनामे करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे..दहा उपाययोजनांची मागणीधाराशिव जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करून शेतकरी व ग्रामीण जनतेला दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजना तातडीने राबविण्याची मागणी आमदार डॉ. सावंत यांनी केली आहे.शेतकऱ्यांना पीक नुकसानभरपाई व दुष्काळी अनुदान तातडीने द्यावे, खरीप पिकांचे पंचनामे करून प्रत्यक्ष नुकसानीच्या आधारे मदत करावी, शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देऊन कर्जाचे पुनर्गठन करावे, अशी मागणी आहे..तसेच पात्र शेतकऱ्यांना पीक विम्याची नुकसानभरपाई तातडीने मिळण्यासाठी विशेष कार्यवाही करावी, पाणीटंचाई असलेल्या गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करावा आणि जनावरांसाठी आवश्यक त्या ठिकाणी चारा छावण्या सुरू करून चारा व पाण्याची व्यवस्था करावी, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी मनरेगा व रोजगार हमीची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू करावीत, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वीज बिलात सवलत अथवा स्थगिती द्यावी, पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते व इतर कृषी निविष्ठा शासनामार्फत उपलब्ध करून द्याव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.याशिवाय धाराशिव जिल्ह्यातील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विशेष दुष्काळी आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणीही आमदार डॉ. सावंत यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...शेतकरी आत्महत्यांचा धोका टाळण्यासाठी तातडीने निर्णयाची अपेक्षाधाराशिव जिल्ह्यातील शेतकरी सातत्याने नैसर्गिक संकटांचा सामना करत आहे. सध्याची दुष्काळसदृश परिस्थिती आणखी गंभीर झाल्यास शेतकऱ्यांवरील आर्थिक संकट वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना आर्थिक व प्रशासकीय मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.“धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्येस प्रवृत्त होण्यापूर्वी शासनाने या गंभीर परिस्थितीची तातडीने दखल घेऊन सकारात्मक निर्णय घ्यावा,” असे आवाहनही आमदार डॉ. तानाजी सावंत यांनी पत्राद्वारे केले आहे.जिल्ह्यातील पावसाची स्थिती, पिकांचे नुकसान आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती यांचा तातडीने आढावा घेऊन आवश्यक निकषांच्या आधारे धाराशिव जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली असून आता शासन या मागणीवर कोणता निर्णय घेते, याकडे जिल्ह्यातील शेतकरी व ग्रामीण जनतेचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.