Dharashiv News: धाराशिव जिल्ह्यात घरगुती गॅसचे ४,३५५ सिलिंडर शिल्लक; पेट्रोल व डिझेल पुरवठा सुरळीत

धाराशिव: जिल्ह्यातील इंधन आणि गॅस पुरवठ्याचा आढावा घेतला असता, जिल्ह्यात सोमवारी एकूण १० लाख १४ हजार ९०० लिटर पेट्रोल आणि १३ लाख ३९ हजार ५०० लिटर डिझेल साठा उपलब्ध होता. .तर रविवारी, जिल्ह्यात घरगुती वापराच्या गॅसचे ४ हजार ३५५ सिलिंडर शिल्लक असल्याचे प्रशासकीय अहवालातून समोर आले आहे. २६ गॅस एजन्सींच्या माध्यमातून सिलिंडरचे वितरण सुरू आहे..सोमवारी जिल्ह्यातील १६३ पेट्रोल पंपांवर एकूण २ हजार ८५७ केएल क्षमतेपैकी १०१४.९० केएल पेट्रोल शिल्लक असून हे प्रमाण ३५.५२ टक्के इतके आहे. तसेच जिल्ह्यात एकूण ३ हजार ८२६ केएल क्षमतेपैकी १३३९.५ केएल डिझेल शिल्लक असून हे प्रमाण ३५.०१ टक्के आहे. पेट्रोल आणि डिझेल या दोन्ही इंधनांच्या बाबतीत आयओसीएलकडे सर्वाधिक साठा उपलब्ध आहे..तसेच गॅस पुरवठा स्थिती पाहिल्यास जिल्ह्यात एकूण ९६ हजार ३३५ उज्ज्वला आणि २ लाख ७७ हजार ४१ नॉन-उज्ज्वला ग्राहक नोंदणीकृत आहेत. घरगुती वापराच्या गॅसचे ४ हजार ३५५ सिलेंडर तर व्यावसायिक वापराच्या गॅसचे २६७ सिलिंडर विक्रीसाठी शिल्लक आहेत..धाराशिव, तुळजापूर, लोहारा, उमरगा, भूम, परंडा, वाशी आणि कळंब या सर्व तालुक्यांत एजन्सींमार्फत गॅसचे नियमितपणे वितरण सुरू आहे. प्रशासनाकडून मिळालेल्या या ताज्या आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यात इंधनाचा तुटवडा नसल्याचे स्पष्ट झाले असले तरी एजन्सीमध्ये प्रत्यक्ष येऊन गॅस घेऊन जाण्यासाठी नागरिक गर्दी करीत असल्याचे चित्र आहे.