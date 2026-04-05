Dharashiv News: रस्ते, साइड पट्ट्यांच बनले पार्किंग; वाहतूक कोंडीतून वाट काढताना धाराशिवकरांचे हाल

धाराशिव: जिल्ह्याचे ठिकाण असलेल्या धाराशिव शहरात काही शासकीय कार्यालयांच्या इमारती वगळता अन्य एकाही ठिकाणी वाहनांसाठी पार्किंगची सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे बाजारपेठ, शहरातून गेलेला राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या साइड पट्ट्यांवरच वाहने उभी करावी लागतात. त्यामुळे दोन वाहने एकाचवेळी आली, तर वाहतुकीची समस्या वारंवार निर्माण होते..शहरामध्ये एकाही ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था नाही. जिल्ह्याचे ठिकाण असल्याने विविध शासकीय कामांसह विविध वस्तू, साहित्य खरेदीसाठी बाहेरगावाहून नागरिक मोठ्या संख्येने शहरात येतात. यातील बहुतांश नागरिक, चारचाकी किंवा दुचाकी घेऊन येतात; मात्र त्यांना आपली वाहने रस्त्यालगतच साइड पट्ट्यांवरच उभी करावी लागतात. बसस्थानकापासून जिल्हा परिषदेच्या इमारतीपर्यंत तर छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाच्या परिसरात मोठी वर्दळ असते. पायी जाणाऱ्या नागरिकांबरोबरच येथे दुचाकी, ऑटोरिक्षा, चारचाकी वाहनांची सतत वाहतूक असते. बसस्थानकाचा परिसर असल्याने या भागात मोठ्या प्रमाणात विविध साहित्य विक्रीची दुकानेही आहेत..त्यामुळे येथे दिवसभर गर्दी असते; परंतु या परिसरात एकाही ठिकाणी वाहनांसाठी पार्किंगची सुविधा नाही. त्यामुळे नागरिकांना रस्त्यालगत तर काही वेळा रस्त्यावरच वाहने उभी करण्याची वेळ येते. व्यापाऱ्यांसाठी गाळे तयार केले असले तरी तेथे येणाऱ्या ग्राहकांच्या वाहनांसाठी पार्किंगची कसलीच सुविधा केलेली नाही. त्यामुळे अशा गाळ्यासमोरील रस्त्यालगत वाहने दाटीवाटीने उभी केलेली असतात. परिणामी तेथे रस्त्यावरील सततच्या वाहतुकीमुळे पायी जाणाऱ्यांना कसरत करीतच मार्गक्रमण करावे लागत आहे..व्यापारी संकुलातही नाही सुविधापालिकेने गेल्या अनेक वर्षांपूर्वी उभारलेल्या काही व्यापारी संकुलातही पार्किंगची सुविधा नाही. त्यामुळे तेथेही ग्राहकांना संकुलासमोर रस्त्यावरच वाहने उभी करावी लागतात. शहरातील मुख्य बाजारपेठ, नेहरू चौक, राजमाता जिजाऊ चौक, समर्थनगरकडे जाणारा रस्ता, काळा मारुती मंदिर चौक ते ताजमहाल थिएटर या रस्त्यावर सतत वर्दळ असते. अशा ठिकाणीही पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध नाही. परिणामी वाहनांच्या गर्दीमधूनच वाट काढताना कसरत करावी लागते..वाहनचालकांची गैरसोयछत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून विविध भागांकडे जाणाऱ्या रस्त्यांच्या कोपऱ्यावरही दुचाकी वाहने उभी केलेली असतात. छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याकडे जाणारा रस्ता वर्दळीचा आहे. या रस्त्याच्या एका बाजूला पालिकेचे व्यापारी संकुल आहे. तर दुसऱ्या बाजूलाही दुकाने आहेत. त्यातच या रस्त्याची दुरवस्था झाल्यामुळे वाहने घेऊन जाताना वाहनचालकांना कसरत करावी लागते.