Rabi Sowing: ओलाव्याअभावी रब्बी पेरण्या संकटात; धाराशिवमध्ये ७० ते ७५ टक्के क्षेत्र घटण्याची भीती

धाराशिव : परतीचा पाऊस हुलकावणी देऊन गेल्यामुळे जमिनीत पुरेशी ओल नाही आणि त्यात उन्हाची तीव्रता वाढली आहे. परिणामी, यंदा जिल्ह्यातील रब्बी हंगामातील पेरण्या मोठ्या संकटात सापडल्या आहेत. जमिनीत ओल नसल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांनी रब्बीच्या पेरण्या टाळल्या आहेत. ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी धाडस करून कमी ओलीवर पेरण्या केल्या, तेथे बियाण्यांची उगवण अत्यंत नगण्य आहे. अशीच स्थिती राहिल्यास आणि पुढील काही दिवसांत पाऊस न झाल्यास यंदा जिल्ह्यातील रब्बी पेरण्यांचे क्षेत्र ७० ते ७५ टक्क्यांपर्यंत घटण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे बहुतांश शेतजमिनी पेरणीअभावी पडीक राहून ज्वारी, हरभऱ्याच्या उत्पादनात यंदा विक्रमी घट येण्याची चिन्हे आहेत..ज्या शेतकऱ्यांकडे विहीर, कूपनलिका किंवा शेततळ्यात थोडेफार पाणी उपलब्ध आहे, ते शेतकरी एकूण क्षेत्रापैकी बहुतांश क्षेत्र पडीक ठेवून काही भारी जमिनीचे क्षेत्र स्प्रिंक्लरद्वारे भिजवून रब्बी पेरण्या उरकून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु, जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी हे केवळ पावसाच्या आणि जमिनीतील ओलीच्या पाण्यावरच रब्बी पिके घेतात. पाणीच उपलब्ध नसल्यामुळे हजारो हेक्टरवरील पेरण्या पूर्णपणे ठप्प झाल्या आहेत..कमी ओलीवर पेरण्याकाही भागांत पावसाची आशा धरून शेतकऱ्यांनी धाडस करत कमी ओलीवरच ज्वारी, हरभरा व इतर रब्बी पिकांची पेरणी उरकली आहे. मात्र, जमिनीत पुरेसा ओलावा नसल्यामुळे बियाणे उगवण क्षमता कमालीची घटली आहे. हातभर अंतरावर मोड उगवत आहेत. यामुळे पाऊस झालाच तर या शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीचा आर्थिक फटका बसण्याची भीती आहे. पुढील काही दिवसांत पाऊस झाला, तरच रब्बी पेरण्यांचे चित्र बदलू शकते..पाऊस झाल्यास पेरणीच्या टक्केवारीत वाढ होण्याची शक्यता कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. अन्यथा, यंदाचा रब्बी हंगाम शेतकऱ्यांच्या हातातून पूर्णपणे जाण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. जिल्ह्यात रब्बी पिकांचे एकूण सरासरी क्षेत्र चार लाख १७ हजार ९०१ हेक्टर आहे. त्यापैकी मागीलवर्षी प्रत्यक्ष चार लाख एक हजार ६१७ हेक्टर क्षेत्रावर (म्हणजेच सुमारे ९६.१० टक्के क्षेत्र) रब्बीची पेरणी पूर्ण झाली होती. . यामध्ये प्रामुख्याने हरभऱ्याची सर्वाधिक एक लाख ९१ हजार ५१६ हेक्टरवर (९१.८२ टक्के) पेरणी झाली होती, तर ज्वारीची एक लाख १२ हजार २०५ हेक्टरवर (९३.०४ टक्के) पेरणी नोंदवली गेली. मात्र, प्रतिकूल परिस्थितीमुळे या गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा पेरणीच्या क्षेत्रात विक्रमी घट होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. त्यामुळे रब्बी ज्वारी, हरभरा उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. याशिवाय ज्वारीच्या माध्यमातून उन्हाळ्यात उपलब्ध होणारे चारा उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात घटण्याचा अंदाज आहे.जमिनीत ओलावा नाही. ऊन वाढलेले आहे. त्यामुळे रब्बी पेरण्यांवर परिणाम झालेला आहे. आतापर्यंत नेमकी किती पेरणी झाली, याची माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे.- सागर खटकाळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.