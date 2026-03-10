Dharashiv Temprature: तापमानाचा पारा गेला ३८ अंशांपार; उन्हाचा तडाखा वाढताच नागरिकांकडून टोपी, गमछे खरेदीसाठी गर्दी

धाराशिव : उन्हाळ्याची चाहूल लागताच शहरातील तापमान झपाट्याने वाढू लागले असून, सध्या पारा ३८ अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेला आहे. अंगाची लाहीलाही करणाऱ्या या उष्णतेपासून बचाव करण्यासाठी नागरिक टोपी आणि गमछ्यांचा आधार घेत असल्याचे चित्र शहरात दिसून येत आहे..मार्च महिन्याच्या सुरवातीपासूनच उन्हाची तीव्रता वाढू लागली आहे. सकाळी अकरानंतर उन्हाचा चटका अधिक जाणवत असल्याने नागरिकांना घराबाहेर पडताना सावधगिरी बाळगावी लागत आहे. .Maharashtra Heatwave Alert : राज्यात सूर्याचा प्रकोप! अमरावतीने ओलांडली चाळीशी; पुढील 24 तास तुमच्यासाठी का आहेत महत्त्वाचे?.दैनंदिन कामांसाठी बाहेर पडताना अनेकजण डोक्यावर टोपी घालून किंवा गमछा बांधून उन्हापासून संरक्षण करताना दिसत आहेत. उन्हाळा सुरू होताच शहरातील काही विक्रेत्यांनी विविध प्रकारच्या टोप्या व सुती गमछे विक्रीसाठी उपलब्ध केले आहेत. .Hottest City in India: महाराष्ट्रातला 'हा' जिल्हा ठरला देशातला सर्वात जास्त उष्ण; उद्या मुंबईसह उत्तर कोकणात यलो अलर्ट.तरुणाईकडून प्रामुख्याने स्पोर्ट्स कॅप, हिप-हॉप कॅप आणि ओव्हरसाइज हॅट्सला पसंती दिली जात आहे. ऊन टाळण्याबरोबरच स्टाइल जपण्यासाठीही या टोप्यांचा वापर केला जात आहे. लहान मुलांसाठीही आकर्षक डिझाइनमधील टोप्या बाजारात उपलब्ध आहेत. दुसरीकडे ग्रामीण भागातून शहरात येणाऱ्या नागरिकांचा ओढा गमछा खरेदीकडे अधिक दिसून येतो. सुती कापडापासून तयार केलेले विविध रंगांच्या गमछ्यांमुळे उन्हापासून संरक्षण होत असल्याने मागणी वाढली आहे; दुचाकीस्वारांसाठीही गमछा जणू कवचकुंडलच ठरत आहे..सध्या बाजारात १०० ते २०० रुपयांपर्यंत विविध प्रकारच्या टोप्या उपलब्ध आहेत. सुती गमछे तुलनेने परवडणारी आहे. आकाराने लहान गमछे सुमारे ७० रुपयांना तर मोठ्या आकाराचे सुमारे १२० रुपयांना उपलब्ध असल्याची माहिती विक्रेत्यांनी दिली. उन्हाचा तडाखा वाढत असताना नागरिकांकडून टोपी आणि गमछ्यांची मागणीही दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.