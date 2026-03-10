मराठवाडा

Dharashiv Temprature: तापमानाचा पारा गेला ३८ अंशांपार; उन्हाचा तडाखा वाढताच नागरिकांकडून टोपी, गमछे खरेदीसाठी गर्दी

Temprature crosses 38°C: उन्हाळ्याची चाहूल लागताच शहरातील तापमान झपाट्याने वाढू लागले असून, सध्या पारा ३८ अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेला आहे. अंगाची लाहीलाही करणाऱ्या या उष्णतेपासून बचाव करण्यासाठी नागरिक टोपी आणि गमछ्यांचा आधार घेत असल्याचे चित्र शहरात दिसून येत आहे.
