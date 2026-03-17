Dharashiv News: धाराशिवमध्ये आरटीई प्रवेशासाठी १,९४३ अर्ज; जागांपेक्षा स्पर्धा वाढली; २५ टक्के प्रवेशासाठी अर्जांची गर्दी; २५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ

धाराशिव: आरटीईअंतर्गत २५ टक्के प्रवेशासाठी जिल्ह्यातून सोमवारी (ता. १६) सायंकाळपर्यंत एक हजार ९४३ ऑनलाइन अर्ज दाखल झाले आहेत. जिल्ह्यात ११२ शाळांमध्ये एक हजार २८६ जागा आहेत. .बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार दुर्बल व वंचित घटकांकरिता २५ टक्के ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. दुर्बल व वंचित घटकांतील बालकांना स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा, विनाअनुदानित शाळांमध्ये आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. .यापूर्वी अर्ज भरण्याची मुदत १० मार्चपर्यंत होती. परंतु ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी २५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जिल्ह्यात आरटीई २५ टक्क्यांसाठी एकूण ११२ शाळांमध्ये एक हजार २८६ जागा आहेत. या जागांसाठी सोमवारी सायंकाळपर्यंत एक हजार ९४३ ऑनलाइन अर्ज दाखल झाले आहेत. सकाळी दाखल अर्जांची संख्या एक हजार ९२७ होती. सायंकाळपर्यंत त्यात १६ अर्जांची भर पडली. .अर्ज दाखल करताना पूर्वी एक किलोमीटरच्या आतील शाळांची निवड करावी लागत होती. बालकांच्या प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज करताना १० शाळांची निवड करता येते. मात्र ग्रामीण भागात एक किलोमीटरच्या आत एकादी, दुसरीच शाळा असते. .त्यामुळे एक किलोमीटरच्या आतील १० शाळांची निवड करणे शक्य नव्हते. मात्र आता अंतरात वाढ करण्यात आली आहे. परंतु अद्यापही ऑनलाइन अर्ज भरताना एक किलोमीटरच्या आतील शाळांचेच पर्याय पोर्टलवर दाखविले जात असल्याचे पालकाचे म्हणणे आहे. १० मार्चऐवजी आता २५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याने अर्जांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.